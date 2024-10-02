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"حزب الله": أوقعنا إصابات بالقوات الإسرائيلية المتسللة في مارون الراس والاشتباكات مستمرة
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مصر تحذر من "منعطف خطير" في المنطقة وتؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة
مصر تحذر من "منعطف خطير" في المنطقة وتؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة
سبوتنيك عربي
أعربت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، مشيرة إلى تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني في هذا الظرف... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T09:45+0000
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وشدد مجلس الوزراء المصري، خلال مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وتحديدا مستجدات الأوضاع في لبنان، على "إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان"، مؤكداً رفض مصر لأي محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية.وطالب المجلس، بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، باعتبار أن ذلك هو العامل الأساسي الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد وإقرار التهدئة.وأكد مجلس الوزراء المصري أن "الخطورة الكاملة لأن تؤدي الخطوات الأحادية التصعيدية من جانب إسرائيل إلى انزلاق المنطقة، لتطورات أكثر خطورة قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة ستعصف باستقرار المنطقة بأسرها، وتلقي بظلالها السلبية على أمن الإقليم كله، وهو ما حذرت منه مصر مرارا".وختمت الحكومة المصرية بيانها بالتأكيد أنه "لعل تصاعد الأحداث بالأمس، ينذر بمنعطف خطير، ويؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولى، والقوى الفاعلة، للعمل على وقف فورى لإطلاق النار، حقنا للدماء، وحفاظا على أمن المنطقة ومقدراتها".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".وكانت "حماس" قد أعلنت، في 31 تموز/يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241002/خامنئي-مقتل-نصر-الله-ليس-حادثة-صغيرة-1093350941.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تحذر من "منعطف خطير" في المنطقة وتؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة

09:45 GMT 02.10.2024
© AP Photo / Bilal Husseinطائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط تحلق فوق بيروت بينما يتصاعد الدخان من الضاحية الجنوبية في بيروت، لبنان، 1 أكتوبر 2024.
طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط تحلق فوق بيروت بينما يتصاعد الدخان من الضاحية الجنوبية في بيروت، لبنان، 1 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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أعربت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، مشيرة إلى تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق، وبذل كافة المساعي للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته.
وشدد مجلس الوزراء المصري، خلال مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وتحديدا مستجدات الأوضاع في لبنان، على "إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان"، مؤكداً رفض مصر لأي محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية.
وطالب المجلس، بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، باعتبار أن ذلك هو العامل الأساسي الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد وإقرار التهدئة.
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
خامنئي: مقتل نصر الله ليس حادثة صغيرة
09:19 GMT
وأكد مجلس الوزراء المصري أن "الخطورة الكاملة لأن تؤدي الخطوات الأحادية التصعيدية من جانب إسرائيل إلى انزلاق المنطقة، لتطورات أكثر خطورة قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة ستعصف باستقرار المنطقة بأسرها، وتلقي بظلالها السلبية على أمن الإقليم كله، وهو ما حذرت منه مصر مرارا".
وختمت الحكومة المصرية بيانها بالتأكيد أنه "لعل تصاعد الأحداث بالأمس، ينذر بمنعطف خطير، ويؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولى، والقوى الفاعلة، للعمل على وقف فورى لإطلاق النار، حقنا للدماء، وحفاظا على أمن المنطقة ومقدراتها".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
الحكومة الإيرانية بعد القصف الصاروخي على إسرائيل: سنرد على أي طرف يتجاوز حدوده
08:20 GMT
بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".
وكانت "حماس" قد أعلنت، في 31 تموز/يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
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