https://sarabic.ae/20241002/الحكومة-الإيرانية-بعد-القصف-الصاروخي-على-إسرائيل-سنرد-على-أي-طرف-يتجاوز-حدوده-1093347726.html

الحكومة الإيرانية بعد القصف الصاروخي على إسرائيل: سنرد على أي طرف يتجاوز حدوده

الحكومة الإيرانية بعد القصف الصاروخي على إسرائيل: سنرد على أي طرف يتجاوز حدوده

سبوتنيك عربي

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن عملية "الوعد الصادق 2"، ضد إسرائيل، تمت في "إطار المصالح الوطنية ووفق القواعد الدولية". 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T08:20+0000

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وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: "رغم أن وسائل إعلام العدو أطلقت تصريحات حول فشل هذه العملية، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، وبالطبع فإن هذه الفبركات من قبل العدو ليست مستبعدة. نحن نثمن ما قامت به القوات المسلحة من عمل مشرف. لقد كانت عملية ناجحة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضافت أنه تم في اجتماع اليوم عرض تقرير عن عملية الليلة الماضية، متابعة: "على الشعب أن يعلم أن ما حدث كان دفاعاً عن الوطن، وكانت مواقفنا دائماً سلمية، ولكن إذا تجاوز أحد الخطوط فسنرد".وأردفت المتحدثة: "طهران اتبعت سياسة ضبط النفس لمدة شهرين على أمل تحقيق وقف إطلاق نار في غزة، وعملية "الوعد الصادق-2" كانت دفاعا عن مصالحنا الوطنية في إطار القوانين الدولية وسنرد على أي طرف يتجاوز حدوده".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".وكانت "حماس" قد أعلنت، في 31 تموز/يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, أخبار حزب الله, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن