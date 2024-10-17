مصر وإسبانيا يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يتم استخدام العملات المحلية في التعاملات بين روسيا ومصر قريبا؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
خطط إسرائيل للرد على إيران، هل تنقل الصراع لحرب مباشرة بين طهران وتل أبيب؟
09:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
11:38 GMT
22 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:28 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: جميع المؤسسات الدولية انتهى دورها ويجب تغييرها بأخرى أكثر فعالية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241017/مصر-وإسبانيا-يؤكدان-ضرورة-التوصل-إلى-تهدئة-شاملة-للأوضاع-في-غزة-ولبنان-1093856037.html
مصر وإسبانيا يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان
مصر وإسبانيا يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
ثمّن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T09:05+0000
2024-10-17T09:05+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093855810_0:25:1281:745_1920x0_80_0_0_aaea7c52096f541b6f5269524f446dbb.jpg
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، ، اليوم الخميس، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، والوفد المرافق له"، مشيرة إلى أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها.وشهد اللقاء التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر، والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان، على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع، ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.من جانبه، أكد الوزير الإسباني، تأييد ودعم بلاده الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً لوقف توسع دائرة الصراع، ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان تستهدف مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20241009/مصر-والأردن-يؤكدان-ضرورة-تكثيف-الجهود-الدولية-الجادة-للتوصل-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-ولبنان-1093579191.html
مصر
قطاع غزة
غزة
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/11/1093855810_126:0:1153:770_1920x0_80_0_0_9edb115f7ad88aa2350624254b7eb348.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

مصر وإسبانيا يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان

09:05 GMT 17.10.2024
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidency
تابعنا عبر
ثمّن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة التي تجمعهما من أجل تحقيق السلام في المنطقة".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، ، اليوم الخميس، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني، والوفد المرافق له"، مشيرة إلى أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها.
وشهد اللقاء التوافق على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر، والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان، على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع، ويفتح الطريق نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
مصر والأردن يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان
9 أكتوبر, 11:19 GMT
من جانبه، أكد الوزير الإسباني، تأييد ودعم بلاده الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى محورية الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً لوقف توسع دائرة الصراع، ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان تستهدف مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:41 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل05:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала