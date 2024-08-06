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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20240806/ميقاتي-يطالب-المجتمع-الدولي-بوقف-الاعتداءات-والتهديدات-الإسرائيلية-على-لبنان-1091471281.html
ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان
ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نحيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إرساء حل مع إسرائيل يرتكز على التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T11:33+0000
2024-08-06T11:33+0000
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وقال ميقاتي، في تصريحات له، إن "العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية عزز المخاوف من مواجهات من شأنها الدفع نحو حرب شاملة"، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان.وكشف عن سلسلة اتصالات ولقاءات دبلوماسية ساعدت في تكوين القناعة لدى أصدقاء لبنان بضرورة الضغط على إسرائيل، لعدم الانزلاق بالأوضاع إلى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته، لافتا إلى أن "التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان تندرج في إطار الحرب النفسية على اللبنانيين".يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من الطائرات المسيرة اخترق الأجواء الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة عكا كان نتيجة تشخيص خاطئ.واستهدف "حزب الله" بالمسيرات قيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا، بالإضافة إلى استهدافه بالصواريخ آلية إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل جريح.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240806/وزير-الخارجية-اللبناني-إذا-كان-لا-بد-من-رد-على-إسرائيل-فنأمل-ألا-يكون-قويا-1091465116.html
https://sarabic.ae/20240805/استمرار-الاشتباكات-وتصاعد-وتيرة-التهديد-هل-فشلت-الجهود-الدبلوماسية-باحتواء-الموقف-في-لبنان؟-1091446348.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان

11:33 GMT 06.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نحيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إرساء حل مع إسرائيل يرتكز على التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701.
وقال ميقاتي، في تصريحات له، إن "العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية عزز المخاوف من مواجهات من شأنها الدفع نحو حرب شاملة"، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان.
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
وزير الخارجية اللبناني: إذا كان لا بد من رد على إسرائيل فنأمل "ألا يكون قويا"
09:47 GMT
وكشف عن سلسلة اتصالات ولقاءات دبلوماسية ساعدت في تكوين القناعة لدى أصدقاء لبنان بضرورة الضغط على إسرائيل، لعدم الانزلاق بالأوضاع إلى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته، لافتا إلى أن "التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان تندرج في إطار الحرب النفسية على اللبنانيين".
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من الطائرات المسيرة اخترق الأجواء الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة عكا كان نتيجة تشخيص خاطئ.
واستهدف "حزب الله" بالمسيرات قيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا، بالإضافة إلى استهدافه بالصواريخ آلية إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل جريح.
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
استمرار الاشتباكات وتصاعد وتيرة التهديد.. هل فشلت الجهود الدبلوماسية باحتواء الموقف في لبنان؟
أمس, 17:04 GMT
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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