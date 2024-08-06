https://sarabic.ae/20240806/ميقاتي-يطالب-المجتمع-الدولي-بوقف-الاعتداءات-والتهديدات-الإسرائيلية-على-لبنان-1091471281.html
ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان
ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان
سبوتنيك عربي
شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نحيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إرساء حل مع إسرائيل يرتكز على التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T11:33+0000
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وقال ميقاتي، في تصريحات له، إن "العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية عزز المخاوف من مواجهات من شأنها الدفع نحو حرب شاملة"، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان.وكشف عن سلسلة اتصالات ولقاءات دبلوماسية ساعدت في تكوين القناعة لدى أصدقاء لبنان بضرورة الضغط على إسرائيل، لعدم الانزلاق بالأوضاع إلى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته، لافتا إلى أن "التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان تندرج في إطار الحرب النفسية على اللبنانيين".يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من الطائرات المسيرة اخترق الأجواء الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة عكا كان نتيجة تشخيص خاطئ.واستهدف "حزب الله" بالمسيرات قيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا، بالإضافة إلى استهدافه بالصواريخ آلية إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل جريح.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240806/وزير-الخارجية-اللبناني-إذا-كان-لا-بد-من-رد-على-إسرائيل-فنأمل-ألا-يكون-قويا-1091465116.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان
شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نحيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إرساء حل مع إسرائيل يرتكز على التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم 1701.
وقال ميقاتي، في تصريحات له
، إن "العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية عزز المخاوف من مواجهات من شأنها الدفع نحو حرب شاملة"، مطالبا المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية على لبنان.
وكشف عن سلسلة اتصالات ولقاءات دبلوماسية ساعدت في تكوين القناعة لدى أصدقاء لبنان بضرورة الضغط على إسرائيل، لعدم الانزلاق بالأوضاع إلى ما لا يمكن توقع نتائجه وتداعياته، لافتا إلى أن "التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان تندرج في إطار الحرب النفسية على اللبنانيين".
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من الطائرات المسيرة اخترق الأجواء الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة عكا كان نتيجة تشخيص خاطئ.
واستهدف "حزب الله" بالمسيرات قيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز 621 في ثكنة "شراغا" شمال عكا، بالإضافة إلى استهدافه بالصواريخ آلية إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم مما أدى إلى سقوط طاقمها بين قتيل جريح.
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.