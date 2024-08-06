https://sarabic.ae/20240806/وزير-الخارجية-اللبناني-إذا-كان-لا-بد-من-رد-على-إسرائيل-فنأمل-ألا-يكون-قويا-1091465116.html
وزير الخارجية اللبناني: إذا كان لا بد من رد على إسرائيل فنأمل "ألا يكون قويا"
وزير الخارجية اللبناني: إذا كان لا بد من رد على إسرائيل فنأمل "ألا يكون قويا"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، إنه إذا كان لا بد من رد على إسرائيل فيجب "ألا يكون جماعيا أو قويا" بحيث يقودنا إلى حرب واسعة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T09:47+0000
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، اليوم الثلاثاء.وأضاف بوحبيب أن تصعيد إسرائيل في المنطقة يعكس نيتها بإطالة أمد الحرب وتوسيع نطاق الصراع.وأكد أن مصر ذات دور محوري في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المنطقة، معربا عن شكره لمصر حكومة وشعبا على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة. وأشار إلى أن بيروت تثمن الجهود المصرية الرامية لدعم لبنان من أجل وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني. وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي في المنطقة يقوض الجهود التي تستهدف الاستقرار، لافتا إلى أن الخطوة الأولى لتهدئة التصعيد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وتابع: "نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وضرورة تنفيذ القرار 1701 لاستعادة استقرار وسيادة لبنان على أرضه".وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن بلاده تعمل على عدم الوصول إلى حرب شاملة تضر بمصالح كل دول المنطقة.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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لبنان, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى
لبنان, مصر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى
وزير الخارجية اللبناني: إذا كان لا بد من رد على إسرائيل فنأمل "ألا يكون قويا"
قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، إنه إذا كان لا بد من رد على إسرائيل فيجب "ألا يكون جماعيا أو قويا" بحيث يقودنا إلى حرب واسعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، اليوم الثلاثاء.
وأضاف بوحبيب أن تصعيد إسرائيل في المنطقة يعكس نيتها بإطالة أمد الحرب وتوسيع نطاق الصراع.
وأكد أن مصر ذات دور محوري في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المنطقة، معربا عن شكره لمصر حكومة وشعبا على الوقوف الدائم إلى جانب لبنان في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة.
وأشار إلى أن بيروت تثمن الجهود المصرية الرامية لدعم لبنان
من أجل وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني.
وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي في المنطقة يقوض الجهود التي تستهدف الاستقرار، لافتا إلى أن الخطوة الأولى لتهدئة التصعيد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابع: "نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وضرورة تنفيذ القرار 1701 لاستعادة استقرار وسيادة لبنان على أرضه".
وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن بلاده تعمل على عدم الوصول إلى حرب شاملة تضر بمصالح كل دول المنطقة.
واستطرد قائلا: "إذا كان هناك رد على إسرائيل فنأمل ألا يكون ردا جماعيا ولا قويا كي لا يؤدي ذلك إلى حرب شاملة".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.