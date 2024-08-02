https://sarabic.ae/20240802/مسؤول-لبناني-لـسبوتنيك-مخزون-المشتقات-النفطية-في-لبنان-يكفي-لمدة-شهر-1091351598.html

مسؤول لـ"سبوتنيك": مخزون البنزين والمازوت في لبنان يكفي لمدة شهر والغاز لشهرين

مسؤول لـ"سبوتنيك": مخزون البنزين والمازوت في لبنان يكفي لمدة شهر والغاز لشهرين

سبوتنيك عربي

قال نقيب مستوردي المشتقات النفطية في لبنان مارون شمّاس، اليوم الجمعة، إن مخزون البنزين والمازوت في المستودعات اللبنانية يكفي لمدة شهر، فيما مخزون الغاز يكفي... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T10:57+0000

2024-08-02T10:57+0000

2024-08-02T11:20+0000

حصري

لبنان

أخبار لبنان

اقتصاد

طوفان الأقصى

أخبار حزب الله

إسرائيل

غزة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101728/45/1017284501_0:76:1600:976_1920x0_80_0_0_ce401e22f98fff4f668f5c748be8d4e2.jpg

وأضاف شماس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع الحكومة اللبنانية والهيئات المعنية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".وأوضح أنه "تم وضع خطة لمواجهة أي حرب على لبنان، يتم بحثها وتحديثها دائما، وهي بحاجة إلى قرار حكومي لتوضع حيّز التنفيذ وهو ما يعني إعلان حالة الطوارئ".وكشف أنه "في الساعات الأولى من استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت تجمع الناس على المحطات لتعبئة سياراتهم".واستطرد قائلا: "هذا أمر طبيعي، ولكن يجب على الجميع ممن لديهم سيارات ومولدات كهرباء أن يكون لديهم مخزون يكفي لـ 10 أيام".ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، بدأت في عام 2019، عندما انهار النظام المالي في البلاد تحت وطأة الديون والطرق غير المستدامة، التي كانت تمول بها، وذلك مع شغور منصب رئيس الجمهورية، وحكومة تمارس تصريف الأعمال.وتجتاح حالة من الغضب والاحتجاجات العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240620/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-إذا-انقطعت-الكهرباء-عندنا-لساعات-ستنقطع-لأشهر-في-لبنان-فيديو-1090017611.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, إسرائيل, غزة, العالم العربي