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مسؤول لـ"سبوتنيك": مخزون البنزين والمازوت في لبنان يكفي لمدة شهر والغاز لشهرين
مسؤول لـ"سبوتنيك": مخزون البنزين والمازوت في لبنان يكفي لمدة شهر والغاز لشهرين
سبوتنيك عربي
قال نقيب مستوردي المشتقات النفطية في لبنان مارون شمّاس، اليوم الجمعة، إن مخزون البنزين والمازوت في المستودعات اللبنانية يكفي لمدة شهر، فيما مخزون الغاز يكفي... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T10:57+0000
2024-08-02T11:20+0000
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وأضاف شماس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع الحكومة اللبنانية والهيئات المعنية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".وأوضح أنه "تم وضع خطة لمواجهة أي حرب على لبنان، يتم بحثها وتحديثها دائما، وهي بحاجة إلى قرار حكومي لتوضع حيّز التنفيذ وهو ما يعني إعلان حالة الطوارئ".وكشف أنه "في الساعات الأولى من استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت تجمع الناس على المحطات لتعبئة سياراتهم".واستطرد قائلا: "هذا أمر طبيعي، ولكن يجب على الجميع ممن لديهم سيارات ومولدات كهرباء أن يكون لديهم مخزون يكفي لـ 10 أيام".ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، بدأت في عام 2019، عندما انهار النظام المالي في البلاد تحت وطأة الديون والطرق غير المستدامة، التي كانت تمول بها، وذلك مع شغور منصب رئيس الجمهورية، وحكومة تمارس تصريف الأعمال.وتجتاح حالة من الغضب والاحتجاجات العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240620/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-إذا-انقطعت-الكهرباء-عندنا-لساعات-ستنقطع-لأشهر-في-لبنان-فيديو-1090017611.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, إسرائيل, غزة, العالم العربي
حصري, لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, إسرائيل, غزة, العالم العربي

مسؤول لـ"سبوتنيك": مخزون البنزين والمازوت في لبنان يكفي لمدة شهر والغاز لشهرين

10:57 GMT 02.08.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 02.08.2024)
© Paltoday.psبنزين
بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Paltoday.ps
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حصري
قال نقيب مستوردي المشتقات النفطية في لبنان مارون شمّاس، اليوم الجمعة، إن مخزون البنزين والمازوت في المستودعات اللبنانية يكفي لمدة شهر، فيما مخزون الغاز يكفي لمدة شهر.
وأضاف شماس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع الحكومة اللبنانية والهيئات المعنية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".
وأوضح أنه "تم وضع خطة لمواجهة أي حرب على لبنان، يتم بحثها وتحديثها دائما، وهي بحاجة إلى قرار حكومي لتوضع حيّز التنفيذ وهو ما يعني إعلان حالة الطوارئ".
وكشف أنه "في الساعات الأولى من استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت تجمع الناس على المحطات لتعبئة سياراتهم".
واستطرد قائلا: "هذا أمر طبيعي، ولكن يجب على الجميع ممن لديهم سيارات ومولدات كهرباء أن يكون لديهم مخزون يكفي لـ 10 أيام".
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
إسرائيل تهدد "حزب الله": إذا انقطعت الكهرباء عندنا لساعات ستنقطع لأشهر في لبنان... فيديو
20 يونيو, 15:06 GMT
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، بدأت في عام 2019، عندما انهار النظام المالي في البلاد تحت وطأة الديون والطرق غير المستدامة، التي كانت تمول بها، وذلك مع شغور منصب رئيس الجمهورية، وحكومة تمارس تصريف الأعمال.
وتجتاح حالة من الغضب والاحتجاجات العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن: اغتيال هنية لم یساعد في وقف إطلاق النار في غزة05:10 GMT
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