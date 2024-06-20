https://sarabic.ae/20240620/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-إذا-انقطعت-الكهرباء-عندنا-لساعات-ستنقطع-لأشهر-في-لبنان-فيديو-1090017611.html

إسرائيل تهدد "حزب الله": إذا انقطعت الكهرباء عندنا لساعات ستنقطع لأشهر في لبنان... فيديو

إسرائيل تهدد "حزب الله": إذا انقطعت الكهرباء عندنا لساعات ستنقطع لأشهر في لبنان... فيديو

سبوتنيك عربي

وجّه وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الخميس، تهديدا لـ"حزب الله" اللبناني، بأنه "إذا انقطعت الكهرباء لساعات في إسرائيل، فسينقطع التيار الكهربائي... 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T15:06+0000

2024-06-20T15:06+0000

2024-06-20T15:19+0000

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وقال كوهين، في بيان مصور نُشر عبر حسابه في منصة "إكس"، إن وزارته مستعدة للسيناريوهات كافة، بحسب قوله.وأوضح كوهين أن إسرائيل أنفقت المليارات لضمان إمدادات الطاقة بشكل منتظم لجميع لمواطنيها، بحسب قوله.وشدد الوزير الإسرائيلي على أن بلاده تتمتع بالقدرة على توليد الكهرباء من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر، سواء الغاز أو احتياطيات الوقود والفحم أيضا، فضلا عن توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.يأتي ذلك وسط مخاوف من انقطاع الكهرباء في إسرائيل، جراء المواجهات الجارية شمالاً مع "حزب الله" اللبناني، واستمرار الحرب في قطاع غزة، لشهرها التاسع.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن المدير التنفيذي لشبكة الكهرباء الإسرائيلية، شاؤول غولدشتاين، أن إسرائيل ليست على استعداد للحرب في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، لكون بلاده في وضع عسكري ليس بجيد، بحسب قوله.وحذّر المسؤول الإسرائيلي البارز من أن "حزب الله يمكنه بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل، وأنه بعد 72 ساعة دون كهرباء، سيكون من المستحيل العيش في إسرائيل"، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20240620/تصويت-برأيك-هل-يدخل-هدهد-بري-من-حزب-الله-إلى-إسرائيل---1090017504.html

https://sarabic.ae/20240620/مدير-شركة-الكهرباء-الإسرائيلية-حزب-الله-يمكنه-إسقاط-الشبكة-بسهولة-ولسنا-مستعدين-للحرب-في-الشمال-1090011107.html

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