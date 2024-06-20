https://sarabic.ae/20240620/مدير-شركة-الكهرباء-الإسرائيلية-حزب-الله-يمكنه-إسقاط-الشبكة-بسهولة-ولسنا-مستعدين-للحرب-في-الشمال-1090011107.html

مدير شركة الكهرباء الإسرائيلية: "حزب الله" يمكنه إسقاط الشبكة بسهولة ولسنا مستعدين للحرب في الشمال

مدير شركة الكهرباء الإسرائيلية: "حزب الله" يمكنه إسقاط الشبكة بسهولة ولسنا مستعدين للحرب في الشمال

سبوتنيك عربي

صرح شاؤول غولدشتاين، المدير التنفيذي لشبكة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن بلاده ليست جاهزة للحرب أمام "حزب الله" اللبناني. 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T12:32+0000

2024-06-20T12:32+0000

2024-06-20T12:32+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن غولدشتاين أن إسرائيل ليست على استعداد للحرب في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، لكون بلاده في وضع عسكري ليس بجيد.وحذر المسؤول الإسرائيلي البارز من أن "حزب الله يمكنه بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل، وأنه بعد 72 ساعة دون كهرباء، سيكون من المستحيل العيش في إسرائيل"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرح ميخائيل موشيه مالشيلي، وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي، بأن بلاده تجهز نفسها لسيناريوهات "دفن جماعي" استعدادا للحرب في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني، حيث نقلت "القناة 14" الإسرائيلية، عن الوزير أن بلاده تقوم بتجهيز نفسها لسيناريوهات عمليات "دفن جماعي" استعدادا لأي حرب محتملة في الشمال.في السياق نفسه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأربعاء، أن الوضع في شمال إسرائيل (المنطقة الحدودية مع لبنان)، سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة، بحسب قوله.وجاءت تصريحات غالانت، في أعقاب تصريحات أدلى بها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، قال خلالها إن "دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب"، جاء ذلك في الاحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" تكريمًا للقائد الميداني، طالب عبد الله.ونشر "حزب الله" اللبناني، أول أمس الثلاثاء، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.وتبيّن المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلية، التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك منصات عدة لـ"القبة الحديدية"، ومخازن للمحركات الصاروخية ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240620/وزير-إسرائيلي-نجهز-أنفسنا-لسيناريوهات-دفن-جماعي-استعدادا-لحرب-في-الشمال-1090007442.html

https://sarabic.ae/20240620/نائب-سابق-لرئيس-الشاباك-الإسرائيلي-مواجهة-حزب-الله-مختلفة-عن-حرب-غزة-ولا-يمكننا-القضاء-عليه-1090003335.html

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