https://sarabic.ae/20240620/وزير-إسرائيلي-نجهز-أنفسنا-لسيناريوهات-دفن-جماعي-استعدادا-لحرب-في-الشمال-1090007442.html

وزير إسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال

وزير إسرائيلي: نجهز أنفسنا لسيناريوهات دفن جماعي استعدادا لحرب في الشمال

سبوتنيك عربي

صرح ميخائيل موشيه مالشيلي، وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بأن بلاده تجهز نفسها لسيناريوهات "دفن جماعي" استعدادا للحرب في الشمال أمام "حزب الله"... 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T09:35+0000

2024-06-20T09:35+0000

2024-06-20T09:35+0000

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ونقلت "القناة 14" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي، أن بلاده تقوم بتجهيز نفسها لسيناريوهات عمليات "دفن جماعي" استعدادا لأي حرب محتملة في الشمال.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة أقل من الأرقام الرسمية وربما يصل إلى 50 فقط.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن وسطاء في المفاوضات الدائرة بشأن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، أن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في غزة أقل من الأرقام الرسمية وربما يصل إلى 50 فقط.في السياق نفسه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأربعاء، أن الوضع في شمال إسرائيل (المنطقة الحدودية مع لبنان)، سيتغير بتسوية سياسية أو بعملية عسكرية واسعة، بحسب قوله.وجاءت تصريحات غالانت، في أعقاب تصريحات أدلى بها الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، قال خلالها إن "دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب"، جاء ذلك في الاحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" تكريمًا للقائد الميداني، طالب عبد الله.وأضاف نصر الله أن "المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقة عن مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود"، وتابع: "المعركة في جبهتها اللبنانية قامت بدور كبير جداً وتلحق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالعدو"، كما أكد أن "لدى المقاومة في لبنان ما يزيد عن احتياجاتها من العناصر البشرية حتى لو ذهبنا إلى الحرب الواسعة".ونشر "حزب الله" اللبناني، أول أمس الثلاثاء، مشاهد سجلتها طائرات مسيرة تابعة له تظهر فيها مراكز إسرائيلية عسكرية مهمة في عدد من المناطق، في ظل توتر كبير تشهده المنطقة.وتبيّن المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلية، التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك منصات عدة لـ"القبة الحديدية"، ومخازن للمحركات الصاروخية ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل ونحو 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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https://sarabic.ae/20240618/تعليقا-على-فيديو-حزب-الله-الإذاعة-الإسرائيلية-سلاح-الجو-في-غفوة-منذ-سنوات-1089977150.html

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