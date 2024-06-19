https://sarabic.ae/20240619/نصر-الله-دخول-المقاومة-إلى-الجليل-احتمال-مطروح--1089994968.html

نصر الله: دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح

نصر الله: دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح

سبوتنيك عربي

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، أن "دخول المقاومة إلى الجليل احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب". 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T15:41+0000

2024-06-19T15:41+0000

2024-06-19T15:41+0000

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وقال نصر الله، في كلمة له خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" تكريمًا للقائد الميداني، طالب عبد الله: "دخول عناصر المقاومة إلى الجليل واحتلال المواقع فيها احتمال مطروح إذا قررت إسرائيل توسيع الحرب".وأضاف نصر الله، أن "المقاومة حصلت على معلومات جديدة ودقيقة عن مواقع العدو الإسرائيلي على الحدود".وتابع: "المعركة في جبهتها اللبنانية قامت بدور كبير جداً وتلحق الخسائر المادية والمعنوية والنفسية بالعدو".وتبين المشاهد مجموعة من المواقع العسكرية الإسرائيلة، التي رصدتها مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، ومن بين هذه المواقع مجمع للصناعات العسكرية، وكذلك منصات عدة لـ"القبة الحديدية"، ومخازن للمحركات الصاروخية ومخازن لصواريخ الدفاع الجوي، كما رصدت المسيرة العديد من الأحياء السكنية والمجمعات التجارية.ووصل آموس هوكستين، مبعوث الرئيس الأمريكي، أول أمس الاثنين، إلى إسرائيل، في إطار جهود منع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هوكستين، سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوغ، ووزيرالدفاع يوآف غالانت، والوزير السابق في مجلس الحرب بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أفاد مساء الأحد الماضي، بأن "حزب الله" اللبناني أطلق أكثر من 5000 صاروخ وقذيفة مضادة للدبابات وطائرة مُسيّرة مفخخة، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب قوله.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مقال له، إن "تصعيد حزب الله المتزايد يقودنا إلى حافة ما، يمكن أن يكون تصعيدًا أوسع نطاقًا، وهو تصعيد يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة".وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن "إسرائيل ستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها، إلى حين استعادة الأمن على الحدود اللبنانية، وذلك بسبب رفض حزب الله الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق، أن "قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح، مبكرا، من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة حزب الله".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدًا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية الحالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر بينهما.

https://sarabic.ae/20240618/بعد-رصد-حزب-الله-لمراكز-عسكرية-إسرائيلية-رئيس-بلدية-حيفا-يطالب-نتنياهو-بوضع-خطة-دفاعية-للمدينة-1089966736.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي