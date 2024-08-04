https://sarabic.ae/20240804/نتنياهو-سنرد-على-أي-ضربة-بضربتين-ويدنا-تطال-اليمن-ولبنان-وأي-مكان-آخر-1091416301.html
نتنياهو: سنرد على أي ضربة بضربتين ويدنا تطال اليمن ولبنان وأي مكان آخر
نتنياهو: سنرد على أي ضربة بضربتين ويدنا تطال اليمن ولبنان وأي مكان آخر
سبوتنيك عربي
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستعادة جميع المختطفين من قطاع غزة، مؤكدًا أن "القتال مستمر في جميع المناطق حتى تحقيق النصر"، بحسب قوله. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T16:49+0000
2024-08-04T16:49+0000
2024-08-04T16:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
لبنان
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار اليمن الأن
أخبار إيران
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/12/1090925926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a2af37708875602d2674adb7a083c63.jpg
وقال نتنياهو، في كلمة له بالقدس، إن "إيران وشركاءها يحاولون تطويق إسرائيل بحلقة إرهابية من كل الاتجاهات"، مؤكدًا أن "تل أبيب عازمة على الوقوف أمامهم في كل جبهة".وأضاف: "كل من يمس مواطنينا سيدفع الثمن ويدنا تطال غزة واليمن ولبنان وإلى أي مكان يكون ذلك مطلوبا فيه"، متابعا: "سنرد على أي ضربة بضربتين".واستطرد نتنياهو، قائلا: "خطوطنا الحمراء معروفة وسنرد على أي محاولة لانتهاكها وسنواصل ملاحقة قادة حركة حماس فوق الأرض وتحتها".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة"، مضيفًا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت".وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240804/أنصار-الله-الرد-على-التصعيد-الإسرائيلي-سيأتي-من-جبهات-محور-القدس-وليس-من-إيران-وحدها-1091412627.html
https://sarabic.ae/20240802/ميقاتي-يؤكد-حق-لبنان-في-الدفاع-عن-أرضه-وسيادته-بكل-الوسائل-ضد-إسرائيل-1091356712.html
إسرائيل
أخبار لبنان
لبنان
غزة
قطاع غزة
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/12/1090925926_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_492b93f4a04b7592082e19bcccdf6b88.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
نتنياهو: سنرد على أي ضربة بضربتين ويدنا تطال اليمن ولبنان وأي مكان آخر
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستعادة جميع المختطفين من قطاع غزة، مؤكدًا أن "القتال مستمر في جميع المناطق حتى تحقيق النصر"، بحسب قوله.
وقال نتنياهو، في كلمة له بالقدس
، إن "إيران وشركاءها يحاولون تطويق إسرائيل بحلقة إرهابية من كل الاتجاهات"، مؤكدًا أن "تل أبيب عازمة على الوقوف أمامهم في كل جبهة".
وأضاف: "كل من يمس مواطنينا سيدفع الثمن ويدنا تطال غزة واليمن ولبنان وإلى أي مكان يكون ذلك مطلوبا فيه"، متابعا: "سنرد على أي ضربة بضربتين".
واستطرد نتنياهو، قائلا: "خطوطنا الحمراء معروفة وسنرد على أي محاولة لانتهاكها وسنواصل ملاحقة قادة حركة حماس فوق الأرض وتحتها".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
من جهته، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة خلال جنازة فؤاد شكر، إن "المعركة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة
"، مضيفًا أن إسرائيل "لا تعرف أي خطوط حمراء تجاوزت وأي عدوان ارتكبت".
وتعهّد نصر الله بأن "الحزب سيرد على اغتيال قائده العسكري، فؤاد شكر، على يد إسرائيل"، مؤكدا أن "الحزب يبحث عن رد حقيقي وليس شكلي
"، قائلا: "بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان".
وحول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، قال نصر الله، إن هذا الأمر "مس بشرف إيران" وليس سيادتها فقط، مشددًا على أنه يختلف عن قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ وسيتم إعلان النتائج لاحقًا.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية،
خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.