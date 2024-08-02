ميقاتي يؤكد حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل ضد إسرائيل

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: خيارات التصعيد واردة في الشرق الأوسط
16:03 GMT
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ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
09:03 GMT
29 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
10:03 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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ميقاتي يؤكد حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل ضد إسرائيل
ميقاتي يؤكد حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن اللبنانيين دعاة سلام وليسوا دعاة حرب، ويسعون إلى استقرار دائم، منوها إلى أنه في نفس الوقت... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال ميقاتي، خلال زيارته إلى مقر قيادة الجيش: "إننا في مواجهة التصعيدِ الإسرائيلي الممنهج والخطير، والذي شهدنا فصولا دامية منه، خلال الساعات القليلة الماضية، لا يسعنا سوى التأكيد على حقنا في الدفاع عن أرضِنا وسيادتنا وكرامتنا بكل الوسائل المتاحة، ولا تردد في هذا الخيار مهما غلت التضحيات". وأضاف: "أبلغنا الدول الشقيقة والصديقة، أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى إلى استقرار دائم، من خلال استرجاع الأجزاء المحتلة من الجنوب، والتزام العدو الإسرائيلي بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل بنوده". وتابع ميقاتي: "التطورات الإقليمية المقلقة تنذر بارتفاع منسوب الخطرِ واتساعه من منطقة إلى أخرى .. وإن الالتفاف حول المؤسسة العسكرية واجب وطني جامع، تسقط أمامه كل الرهانات والمصالح".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي. إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240802/قناة-إسرائيلية-الجيش-يجهز-عشرات-الطائرات-على-المدارج-استعدادا-للدفاع-والهجوم--1091341760.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار

ميقاتي يؤكد حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل ضد إسرائيل

12:40 GMT 02.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن اللبنانيين دعاة سلام وليسوا دعاة حرب، ويسعون إلى استقرار دائم، منوها إلى أنه في نفس الوقت لبنان له الحق في الدفاعِ عن أرضه وسيادته وكرامته، بكل الوسائل المتاحة.
وقال ميقاتي، خلال زيارته إلى مقر قيادة الجيش: "إننا في مواجهة التصعيدِ الإسرائيلي الممنهج والخطير، والذي شهدنا فصولا دامية منه، خلال الساعات القليلة الماضية، لا يسعنا سوى التأكيد على حقنا في الدفاع عن أرضِنا وسيادتنا وكرامتنا بكل الوسائل المتاحة، ولا تردد في هذا الخيار مهما غلت التضحيات".
وأضاف: "أبلغنا الدول الشقيقة والصديقة، أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى إلى استقرار دائم، من خلال استرجاع الأجزاء المحتلة من الجنوب، والتزام العدو الإسرائيلي بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل بنوده".
وتابع ميقاتي: "التطورات الإقليمية المقلقة تنذر بارتفاع منسوب الخطرِ واتساعه من منطقة إلى أخرى .. وإن الالتفاف حول المؤسسة العسكرية واجب وطني جامع، تسقط أمامه كل الرهانات والمصالح".
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
قناة إسرائيلية: الجيش يجهز عشرات الطائرات على المدارج استعدادا للدفاع والهجوم
07:56 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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