https://sarabic.ae/20240802/ميقاتي-يؤكد-حق-لبنان-في-الدفاع-عن-أرضه-وسيادته-بكل-الوسائل-ضد-إسرائيل-1091356712.html
ميقاتي يؤكد حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل ضد إسرائيل
ميقاتي يؤكد حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن اللبنانيين دعاة سلام وليسوا دعاة حرب، ويسعون إلى استقرار دائم، منوها إلى أنه في نفس الوقت... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T12:40+0000
2024-08-02T12:40+0000
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وقال ميقاتي، خلال زيارته إلى مقر قيادة الجيش: "إننا في مواجهة التصعيدِ الإسرائيلي الممنهج والخطير، والذي شهدنا فصولا دامية منه، خلال الساعات القليلة الماضية، لا يسعنا سوى التأكيد على حقنا في الدفاع عن أرضِنا وسيادتنا وكرامتنا بكل الوسائل المتاحة، ولا تردد في هذا الخيار مهما غلت التضحيات". وأضاف: "أبلغنا الدول الشقيقة والصديقة، أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى إلى استقرار دائم، من خلال استرجاع الأجزاء المحتلة من الجنوب، والتزام العدو الإسرائيلي بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل بنوده". وتابع ميقاتي: "التطورات الإقليمية المقلقة تنذر بارتفاع منسوب الخطرِ واتساعه من منطقة إلى أخرى .. وإن الالتفاف حول المؤسسة العسكرية واجب وطني جامع، تسقط أمامه كل الرهانات والمصالح".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي. إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240802/قناة-إسرائيلية-الجيش-يجهز-عشرات-الطائرات-على-المدارج-استعدادا-للدفاع-والهجوم--1091341760.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
ميقاتي يؤكد حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل ضد إسرائيل
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن اللبنانيين دعاة سلام وليسوا دعاة حرب، ويسعون إلى استقرار دائم، منوها إلى أنه في نفس الوقت لبنان له الحق في الدفاعِ عن أرضه وسيادته وكرامته، بكل الوسائل المتاحة.
وقال ميقاتي
، خلال زيارته إلى مقر قيادة الجيش: "إننا في مواجهة التصعيدِ الإسرائيلي الممنهج والخطير، والذي شهدنا فصولا دامية منه، خلال الساعات القليلة الماضية، لا يسعنا سوى التأكيد على حقنا في الدفاع عن أرضِنا وسيادتنا وكرامتنا بكل الوسائل المتاحة، ولا تردد في هذا الخيار مهما غلت التضحيات".
وأضاف: "أبلغنا الدول الشقيقة والصديقة، أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى إلى استقرار دائم، من خلال استرجاع الأجزاء المحتلة من الجنوب، والتزام العدو الإسرائيلي بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل بنوده".
وتابع ميقاتي: "التطورات الإقليمية المقلقة تنذر بارتفاع منسوب الخطرِ واتساعه من منطقة إلى أخرى .. وإن الالتفاف حول المؤسسة العسكرية واجب وطني جامع، تسقط أمامه كل الرهانات والمصالح".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.