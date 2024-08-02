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قناة إسرائيلية: الجيش يجهز عشرات الطائرات على المدارج استعدادا للدفاع والهجوم
قناة إسرائيلية: الجيش يجهز عشرات الطائرات على المدارج استعدادا للدفاع والهجوم
سبوتنيك عربي
بدأ الجيش الإسرائيلي في تجهيز عشرات الطائرات على المدارج، تحسبا لأي تطورات عسكرية قد تستدعي تنفيذ عمليات هجومية أو دفاعية. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T07:56+0000
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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، الخميس، أن هذه التحركات تأتي في إطار تصعيد التوترات الإقليمية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة والتوقعات بحدوث مواجهات محتملة مع أطراف في المنطقة.وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع وحداته الجوية في حالة تأهب قصوى، مع زيادة عدد الطلعات الجوية الاستطلاعية والمراقبة، بهدف رصد أي تحركات قد تهدد أمن إسرائيل.بالإضافة إلى ذلك، أكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي استنفر بوارجه الحربية ونشرها في البحر المتوسط، كجزء من استعداداته لمواجهة أي تهديدات بحرية.ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي يتوقع سيناريوهات متعددة قد تشمل هجمات صاروخية من عدة جبهات، إضافة إلى احتمالات نشوب مواجهات بحرية.كما أكدت القناة أن إسرائيل تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، لافتة إلى أن الوضع الحالي يتطلب درجة عالية من اليقظة، نظرا للتوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية والتوقعات بحدوث تطورات قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية موسعة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, إيران, قطاع غزة, غزة, لبنان, أخبار حزب الله, حركة حماس, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي, الأخبار

قناة إسرائيلية: الجيش يجهز عشرات الطائرات على المدارج استعدادا للدفاع والهجوم

07:56 GMT 02.08.2024
© Photo / Lockheed Martin مقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
© Photo / Lockheed Martin
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بدأ الجيش الإسرائيلي في تجهيز عشرات الطائرات على المدارج، تحسبا لأي تطورات عسكرية قد تستدعي تنفيذ عمليات هجومية أو دفاعية.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، الخميس، أن هذه التحركات تأتي في إطار تصعيد التوترات الإقليمية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة والتوقعات بحدوث مواجهات محتملة مع أطراف في المنطقة.
وأضافت القناة أن الطائرات التي تم تجهيزها تشمل مقاتلات من طرازات متطورة، قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة وعميقة في الأراضي المعادية.
وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع وحداته الجوية في حالة تأهب قصوى، مع زيادة عدد الطلعات الجوية الاستطلاعية والمراقبة، بهدف رصد أي تحركات قد تهدد أمن إسرائيل.
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أمس, 22:04 GMT
بالإضافة إلى ذلك، أكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي استنفر بوارجه الحربية ونشرها في البحر المتوسط، كجزء من استعداداته لمواجهة أي تهديدات بحرية.
ونقلت القناة عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي يتوقع سيناريوهات متعددة قد تشمل هجمات صاروخية من عدة جبهات، إضافة إلى احتمالات نشوب مواجهات بحرية.
وأشارت إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع حلفاء إسرائيل الدوليين، لضمان الدعم والتنسيق في مواجهة أي تطورات طارئة.
كما أكدت القناة أن إسرائيل تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب، لافتة إلى أن الوضع الحالي يتطلب درجة عالية من اليقظة، نظرا للتوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية والتوقعات بحدوث تطورات قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية موسعة.
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