https://sarabic.ae/20240801/بايدن-يتعهد-بنشر-قوات-أمريكية-جديدة-في-المنطقة-في-اتصال-مع-نتنياهو-1091336854.html

بايدن يتعهد بنشر قوات أمريكية جديدة في المنطقة في اتصال مع نتنياهو

بايدن يتعهد بنشر قوات أمريكية جديدة في المنطقة في اتصال مع نتنياهو

سبوتنيك عربي

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهود الإضافية لدعم قدرات الدفاع عن الحليف، والتزم بنشر قوات أمريكية... 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T22:04+0000

2024-08-01T22:04+0000

2024-08-01T22:04+0000

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1a/1085459556_0:0:1679:944_1920x0_80_0_0_3ecb0796f54e54258a6708d5b22c4782.jpg

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي يوم الخميس: "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وأضاف البيان: "ناقش الرئيس جهود دعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، بما في ذلك ضد الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وضمّن ذلك نشر دفاعات عسكرية أمريكية جديدة".وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح يوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه ليس لديه تعليق على وفاة هنية أو الدور المزعوم لإسرائيل فيها. وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزراء بعدم التعليق على اغتيال هنية.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sarabic.ae/20240731/نتنياهو-كل-من-يمس-إسرائيل-دمه-مهدور-1091298416.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة