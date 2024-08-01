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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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كواليس السينما
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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من الملعب
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ملفات ساخنة
ما هي حدود التدخل الإيراني في المواجهة إذا هاجمت إسرائيل لبنان
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خبراء يوضحون رد المقاومة على الاغتيالات
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لقاء سبوتنيك
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صدامات في إسرائيل بعد اعتقال جنود عذبوا أسرى فلسطينيين
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
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بايدن يتعهد بنشر قوات أمريكية جديدة في المنطقة في اتصال مع نتنياهو
بايدن يتعهد بنشر قوات أمريكية جديدة في المنطقة في اتصال مع نتنياهو
سبوتنيك عربي
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهود الإضافية لدعم قدرات الدفاع عن الحليف، والتزم بنشر قوات أمريكية... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T22:04+0000
2024-08-01T22:04+0000
جو بايدن
بنيامين نتنياهو
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
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وقال البيت الأبيض في بيان صحفي يوم الخميس: "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وأضاف البيان: "ناقش الرئيس جهود دعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، بما في ذلك ضد الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وضمّن ذلك نشر دفاعات عسكرية أمريكية جديدة".وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح يوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه ليس لديه تعليق على وفاة هنية أو الدور المزعوم لإسرائيل فيها. وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزراء بعدم التعليق على اغتيال هنية.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240731/نتنياهو-كل-من-يمس-إسرائيل-دمه-مهدور-1091298416.html
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جو بايدن, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
جو بايدن, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة

بايدن يتعهد بنشر قوات أمريكية جديدة في المنطقة في اتصال مع نتنياهو

22:04 GMT 01.08.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهود الإضافية لدعم قدرات الدفاع عن الحليف، والتزم بنشر قوات أمريكية جديدة في المنطقة وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، بحسب بيان للبيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض في بيان صحفي يوم الخميس: "تحدث الرئيس بايدن اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وأضاف البيان: "ناقش الرئيس جهود دعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، بما في ذلك ضد الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وضمّن ذلك نشر دفاعات عسكرية أمريكية جديدة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصفق وهو يشيد بالجنود الإسرائيليين أثناء خطابه أمام اجتماع مشترك للكونغرس في مبنى الكابيتول الأمريكي في 24 يوليو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
نتنياهو: كل من يمس إسرائيل "دمه مهدور"
أمس, 18:28 GMT
وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الثلاثاء، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، بينما قال الحزب إنه ينتظر رفع الأنقاض لتحديد مصيره.
كما أعلنت كل من حركة حماس وإيران، صباح يوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه ليس لديه تعليق على وفاة هنية أو الدور المزعوم لإسرائيل فيها. وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الحكومة الإسرائيلية أصدرت تعليمات للوزراء بعدم التعليق على اغتيال هنية.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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