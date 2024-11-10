مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:34 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لبنان.. حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إيران تنفي مزاعم أميركية بمحاولة اغتيال ترامب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241110/مصدر-ميداني-لـسبوتنيك-استهداف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-بريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1094660665.html
مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر ميداني، بأن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا تم استهدافها بثلاثة صواريخ. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T20:41+0000
2024-11-10T20:41+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090476522_0:224:1080:832_1920x0_80_0_0_11fcbf93ace3c1a4f8df2cedda53b2bc.jpg
وقال المصدر الميداني لـ"سبوتنيك"، أنه "تم الاستهداف بثلاثة صواريخ سقط أحدها بالقرب من مركز القيادة في القرية الخضراء داخل القاعدة فيما سقط الصاروخان الآخران في بمحيط الحقل".وقال المصدر إن "تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي يجوب أجواء المنطقة الممتدة بين حقل العمر ومدينة البوكمال بريف دير الزور".وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل بومي لهجمات بالمسيّرات والقذائف الصاروخية.وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
https://sarabic.ae/20241110/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-جنوبي-دمشق--1094652535.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090476522_0:123:1080:933_1920x0_80_0_0_d02ba7ebf20a6f3ad945b42f05d4033a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا

20:41 GMT 10.11.2024
© Sputnik . Ali Hashemانفجارات في قاعدة "كونيكو"
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أفاد مصدر ميداني، بأن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا تم استهدافها بثلاثة صواريخ.
وقال المصدر الميداني لـ"سبوتنيك"، أنه "تم الاستهداف بثلاثة صواريخ سقط أحدها بالقرب من مركز القيادة في القرية الخضراء داخل القاعدة فيما سقط الصاروخان الآخران في بمحيط الحقل".
وأضاف المصدر أن "استنفارا كبيرا حدث داخل القاعدة بعد الاستهداف".
وقال المصدر إن "تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي يجوب أجواء المنطقة الممتدة بين حقل العمر ومدينة البوكمال بريف دير الزور".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق
14:18 GMT

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تعرضت القاعدة الأمريكية في الشدادي بريف الحسكة لرشقة صاروخية.

وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل بومي لهجمات بالمسيّرات والقذائف الصاروخية.
وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала