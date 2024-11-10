https://sarabic.ae/20241110/مصدر-ميداني-لـسبوتنيك-استهداف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-العمر-النفطي-بريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1094660665.html
مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر ميداني، بأن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا تم استهدافها بثلاثة صواريخ. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T20:41+0000
2024-11-10T20:41+0000
2024-11-10T20:41+0000
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وقال المصدر الميداني لـ"سبوتنيك"، أنه "تم الاستهداف بثلاثة صواريخ سقط أحدها بالقرب من مركز القيادة في القرية الخضراء داخل القاعدة فيما سقط الصاروخان الآخران في بمحيط الحقل".وقال المصدر إن "تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي يجوب أجواء المنطقة الممتدة بين حقل العمر ومدينة البوكمال بريف دير الزور".وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل بومي لهجمات بالمسيّرات والقذائف الصاروخية.وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
https://sarabic.ae/20241110/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-جنوبي-دمشق--1094652535.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا
أفاد مصدر ميداني، بأن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا تم استهدافها بثلاثة صواريخ.
وقال المصدر الميداني لـ"سبوتنيك"، أنه "تم الاستهداف بثلاثة صواريخ سقط أحدها بالقرب من مركز القيادة في القرية الخضراء داخل القاعدة فيما سقط الصاروخان الآخران في بمحيط الحقل".
وأضاف المصدر أن "استنفارا كبيرا حدث داخل القاعدة بعد الاستهداف".
وقال المصدر إن "تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي يجوب أجواء المنطقة الممتدة بين حقل العمر ومدينة البوكمال بريف دير الزور".
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تعرضت القاعدة الأمريكية في الشدادي بريف الحسكة لرشقة صاروخية.
وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل بومي لهجمات بالمسيّرات والقذائف الصاروخية.
وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.