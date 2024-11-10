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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد مراسل "سبوتنيك"، أنه بعد سماع دوي انفجارات في ريف دمشق الجنوبي، تبين أنها ناتجة عن تصدي لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق".وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بوقوع هجوم إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.وقالت الوكالة السورية (سانا) "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق".فيما أوضحت قناة الإخبارية السورية بأن "أصوات الانفجارات التي سمعت في منطقة السيدة زينب ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف بناءً سكنياً".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
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مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق

14:18 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 14:27 GMT 10.11.2024)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق.
وأكد مراسل "سبوتنيك"، أنه بعد سماع دوي انفجارات في ريف دمشق الجنوبي، تبين أنها ناتجة عن تصدي لعدوان إسرائيلي جنوبي دمشق".
وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، بوقوع هجوم إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.
وقالت الوكالة السورية (سانا) "معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق".
فيما أوضحت قناة الإخبارية السورية بأن "أصوات الانفجارات التي سمعت في منطقة السيدة زينب ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف بناءً سكنياً".
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