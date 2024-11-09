https://sarabic.ae/20241109/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجار-في-منطقة-تل-المسيح-بريف-السويداء-الشمالي--1094636024.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار في منطقة تل المسيح بريف السويداء الشمالي
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار في منطقة تل المسيح بريف السويداء الشمالي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار في منطقة تل المسيح في ريف السويداء الشمالي. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T17:29+0000
2024-11-09T17:29+0000
2024-11-09T17:54+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك" في السويداء، أن " المعلومات الأولية المتوافرة تشير إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف المنطقة".ووفقا للمراسل، فإن "الفرق الفنية عكفت على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان".كما أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي، شمالي سوريا.يشار إلى أن سوريا،كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
https://sarabic.ae/20241108/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-البحوث-العلمية-في-ريف-حلب-جنوب-شرقي-سوريا-1094618737.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجار في منطقة تل المسيح بريف السويداء الشمالي
17:29 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 17:54 GMT 09.11.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بسماع دوي انفجار في منطقة تل المسيح في ريف السويداء الشمالي.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في السويداء، أن " المعلومات الأولية المتوافرة تشير إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف المنطقة".
ووفقا للمراسل، فإن "الفرق الفنية عكفت على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان".
وأشار المراسل إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات".
كما أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي، شمالي سوريا.
وأوضح المراسل أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.
يشار إلى أن سوريا،كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية
على أراضيها، لافتة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.