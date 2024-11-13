https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-ضربات-ضد-مستودع-أسلحة-في-سوريا-1094744986.html
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، أنها نفذت ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا بزعم ارتباطه بجماعات مدعومة من إيران. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T02:22+0000
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2024-11-13T02:22+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "قوات القيادة المركزية الأمريكية تضرب أهدافًا إيرانية في سوريا ردًا على الهجمات على أفراد أمريكيين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر. حيث تم شن ضربات ضد منشأة لتخزين الأسلحة ومقر لوجستي لجماعة مدعومة من إيران. جاءت هذه الضربات ردًا على هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين في قاعدة الشدادي".وأضاف البيان: "لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية ولم تقع إصابات بين القوات الأمريكية أو القوات الشريكة خلال الهجوم".وتابع البيان: "ستؤدي هذه الضربات إلى إضعاف قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة".وتعتبر قاعدة "الشدادي" من أكبر القواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا التي يدير منها ضباطه وجنوده أعمال تجارة وتصدير النفط المنهوب إلى دول الجوار.
https://sarabic.ae/20240922/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يستهدف-الجيش-الأمريكي-في-حقول-نفط-الشدادي-شرقي-سوريا-1092997950.html
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الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
الجيش الأمريكي, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، أنها نفذت ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا بزعم ارتباطه بجماعات مدعومة من إيران.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "قوات القيادة المركزية الأمريكية تضرب أهدافًا إيرانية في سوريا ردًا على الهجمات على أفراد أمريكيين في 12 تشرين الثاني/نوفمبر. حيث تم شن ضربات ضد منشأة لتخزين الأسلحة ومقر لوجستي لجماعة مدعومة من إيران. جاءت هذه الضربات ردًا على هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين في قاعدة الشدادي".
وأضاف البيان: "لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية
ولم تقع إصابات بين القوات الأمريكية أو القوات الشريكة خلال الهجوم".
وتابع البيان: "ستؤدي هذه الضربات إلى إضعاف قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة".
وتعتبر قاعدة "الشدادي" من أكبر القواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا التي يدير منها ضباطه وجنوده أعمال تجارة وتصدير النفط المنهوب إلى دول الجوار.