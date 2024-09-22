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مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقول نفط الشدادي شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقول نفط الشدادي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بوقوع هجوم صاروخي استهدف الجيش الأمريكي في حقول نفط الشدادي شرقي سوريا. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا إن انفجارات عنيفة هزت داخل ومحيط قاعدة الجيش الأمريكي في مديرية حقول نفط "الجبسة" بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا.وأفاد المراسل بأن الانفجارات التي هزت قاعدة الشدادي النفطية، يتوقع أنها ناجمة عن استهدافها بهجوم صاروخي أو بطائرات مسيرة انتحارية مذخرة بكمية كبيرة من المتفجرات.وإلى جانب ضباط وجنود الجيش الأمريكي، تضمّ قاعدة "الشدادي" ضباطا وجنودا للجيشين البريطاني والفرنسي ودول أخرى حليفة له.ونقل المراسل عن أحد سكان مدينة الشدادي تأكيده أن الانفجارات سمعت بشكل واضح في أرجاء المدينة مع إطلاق صفارات الإنذار داخل القاعدة، فيما ذهبت مكبرات الصوت إلى الطلب من جنود وضباط الجيوش ضمن القاعدة بالتحصن داخل الخنادق.وتعتبر قاعدة "الشدادي" من أكبر القواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا التي يدير منها ضباطه وجنوده أعمال تجارة وتصدير النفط المنهوب إلى دول الجوار.
https://sarabic.ae/20240922/القوات-الأمريكية-ترفع-درجة-الجاهزية-في-قاعدتي-كونيكو-وحقل-العمر-بريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1092990237.html
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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف الجيش الأمريكي في حقول نفط الشدادي شرقي سوريا

19:29 GMT 22.09.2024 (تم التحديث: 20:10 GMT 22.09.2024)
© Sputnik . Ateea Al-Ateeaمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، سوريا
مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بوقوع هجوم صاروخي استهدف الجيش الأمريكي في حقول نفط الشدادي شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا إن انفجارات عنيفة هزت داخل ومحيط قاعدة الجيش الأمريكي في مديرية حقول نفط "الجبسة" بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا.
وأفاد المراسل بأن الانفجارات التي هزت قاعدة الشدادي النفطية، يتوقع أنها ناجمة عن استهدافها بهجوم صاروخي أو بطائرات مسيرة انتحارية مذخرة بكمية كبيرة من المتفجرات.

واستهدف الهجوم ما يسمى "المنطقة الخضراء" التي تضم سكن القاعدة، ولم يتسنى التأكد من وجود خسائر في صفوف القوات الأمريكية أو حلفائها حتى اللحظة.

القاعدة العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في ضواحي منبج، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
القوات الأمريكية ترفع درجة الجاهزية في قاعدتي "كونيكو" و"حقل العمر" بريف دير الزور شرقي سوريا
13:57 GMT
وإلى جانب ضباط وجنود الجيش الأمريكي، تضمّ قاعدة "الشدادي" ضباطا وجنودا للجيشين البريطاني والفرنسي ودول أخرى حليفة له.
ونقل المراسل عن أحد سكان مدينة الشدادي تأكيده أن الانفجارات سمعت بشكل واضح في أرجاء المدينة مع إطلاق صفارات الإنذار داخل القاعدة، فيما ذهبت مكبرات الصوت إلى الطلب من جنود وضباط الجيوش ضمن القاعدة بالتحصن داخل الخنادق.

وبالتزامن مع الهجوم، شهدت أجواء مدينة الشدادي وريفها تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة والمروحية التابعة لما يسمى "التحالف الدولي" اللاشرعي.

وتعتبر قاعدة "الشدادي" من أكبر القواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا التي يدير منها ضباطه وجنوده أعمال تجارة وتصدير النفط المنهوب إلى دول الجوار.
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