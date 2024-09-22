https://sarabic.ae/20240922/القوات-الأمريكية-ترفع-درجة-الجاهزية-في-قاعدتي-كونيكو-وحقل-العمر-بريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-1092990237.html
القوات الأمريكية ترفع درجة الجاهزية في قاعدتي "كونيكو" و"حقل العمر" بريف دير الزور شرقي سوريا
القوات الأمريكية ترفع درجة الجاهزية في قاعدتي "كونيكو" و"حقل العمر" بريف دير الزور شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
رفعت القوات الأمريكية مستوى الجاهزية في قاعدتيها اللاشرعيتين في حقول غاز "كونيكو" و"حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا في أعقاب تدهور الاوضاع في... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T13:57+0000
2024-09-22T13:57+0000
2024-09-22T13:57+0000
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وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات الأمريكية رفعت مستوى الجاهزية في قاعدتي غاز كونيكو وحقل العمر بريف دير الزور شرقي سوريا في أعقاب تدهور الأوضاع في لبنان تحسبا لأي هجمات محتملة ضد هاتين القاعدتين".وأضاف المصدر أن "تحليقا مكثفا للطيران المروحي الأمريكي شوهد في سماء القاعدتين إضافة إلى تسيير دوريات عسكرية في محيطهما، بالتزامن مع تعزيز الدوريات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتواجدة على الطرق الرئيسية في البلدات الواقعة بالقرب من القاعدتين".وبالأمس أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة.
https://sarabic.ae/20240903/خبير-مشروع-قسد-الانفصالي-مأزوم-بلعنة-الجغرافيا-1092369710.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
القوات الأمريكية ترفع درجة الجاهزية في قاعدتي "كونيكو" و"حقل العمر" بريف دير الزور شرقي سوريا
رفعت القوات الأمريكية مستوى الجاهزية في قاعدتيها اللاشرعيتين في حقول غاز "كونيكو" و"حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا في أعقاب تدهور الاوضاع في لبنان.
وقال مصدر ميداني، لوكالة "سبوتنيك" إن "القوات الأمريكية رفعت مستوى الجاهزية في قاعدتي غاز كونيكو وحقل العمر بريف دير الزور شرقي سوريا في أعقاب تدهور الأوضاع في لبنان تحسبا لأي هجمات محتملة ضد هاتين القاعدتين".
وأضاف المصدر أن "تحليقا مكثفا للطيران المروحي الأمريكي شوهد في سماء القاعدتين إضافة إلى تسيير دوريات عسكرية في محيطهما، بالتزامن مع تعزيز الدوريات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المتواجدة على الطرق الرئيسية في البلدات الواقعة بالقرب من القاعدتين".
وبالأمس أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في العراق ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة.