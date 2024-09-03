https://sarabic.ae/20240903/خبير-مشروع-قسد-الانفصالي-مأزوم-بلعنة-الجغرافيا-1092369710.html

خبير: مشروع "قسد" الانفصالي مأزوم بلعنة الجغرافيا

خبير: مشروع "قسد" الانفصالي مأزوم بلعنة الجغرافيا

سبوتنيك عربي

أكد الباحث السياسي، الدكتور خلف المفتاح، أن "أمريكا استغلت طموحات بعض القوى الانفصالية بعد فشل رهانها على المعارضة الخارجية وفشل مشروع إسقاط الدولة السورية... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T19:34+0000

2024-09-03T19:34+0000

2024-09-03T19:34+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048007892_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d61ef1dee926a5066ef8badbfdb5b5e.jpg

مشروع "قسد" مصاب بلعنة الجغرافياوقال المفتاح في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "كانت "قسد" هي ذلك الرهان الأمريكي فعملت الولايات المتحدة على دعمها وتحريضها وتشجيعها على تشكيل حالة تقسيمية تحت مسمى كاذب هو سوريا الديمقراطية وهو مشروع انفصالي تابع لإقليم كردستان بقيادة حزب العمال الكردستاني، ولا يقف عند حدود سوريا والعراق فقط، بل يمتد ليشمل إيران وتركيا وصولاً لمنفذ البحر المتوسط، وهو مشروع غير قابل للتحقق لأن جغرافيته لا تسمح بذلك، حيث يجد معارضة ورفضا من الدول الأربع سوريا والعراق وإيران وتركيا وهو مصاب بلعنة الجغرافيا".أمريكا تتعامل مع أتباع يباعون ويشترون في سوق النخاسة السياسيةوأشار الباحث السياسي إلى أن "هذا الرهان خاسر ومرفوض شعبيا وسياسيا ولا يحظى بدعم دولي لأنه يمس سيادة واستقلال أربع دول والداعم الأساسي له هو أمريكا وإسرائيل فقط، وعندما يتحدث لافروف عن مصيره ومصير من يراهن عليه على أنه كمصير من راهن على الأمريكيين في أفغانستان، فهو مثال صحيح وحقيقي"، مشيراً إلى أن "أمريكا لا تتعامل مع حلفاء بل مع أتباع يباعون ويشترون في سوق النخاسة السياسية".مشروع "قسد" ليس كردياوأضاف المفتاح: "وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها موقف روسي ثابت ولا تقبل مشروعاً تقسيمياً أو فيدرالياً لسوريا، وهذا يتعارض مع الدستور وإرادة الشعب، وهو مرفوض قولاً واحداً".روسيا تستطيع التصدي للمستثمرين في توتر علاقة دمشق وأنقرةولفت الباحث السياسي السوري إلى أن "تطبيع العلاقات السورية التركية أمر مهم واستراتيجي ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي ويشكل إن حصل فرصة لتحالف استراتيجي بين سوريا وروسيا وتركيا وفي صالح شعوب المنطقة شريطة أن تقوم تركيا بمراجعة شاملة وتصحيح لعلاقتها مع دمشق والتنسيق الأمني معها والمساهمة في إسقاط مشروع "قسد" الانفصالي وهزيمة المشروع الأمريكي إضافة لعدم تدخل تركيا في الشأن السيادي السوري وخاصة الحديث عن اللجنة الدستورية والقرار الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية".وأشار إلى أنه "يمكن لروسيا أن تلعب دوراً كبيراً في تطبيع العلاقة بين أنقرة ودمشق ولا تسمح لأي قوى إقليمية أو دولية بعرقلته لأن ثمة قوى تسعى للاستثمار في توتر العلاقة بين دمشق وأنقرة لتعزيز نفوذها في سوريا".

https://sarabic.ae/20240903/تركيا-ترحب-بجهود-روسيا-الرامية-إلى-إعادة-العلاقات-بين-أنقرة-ودمشق-1092338742.html

https://sarabic.ae/20240903/تركيا-الاتصالات-جارية-بشأن-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-1092358432.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم