خبير: مشروع "قسد" الانفصالي مأزوم بلعنة الجغرافيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
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مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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183 د
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
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أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
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غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
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https://sarabic.ae/20240903/خبير-مشروع-قسد-الانفصالي-مأزوم-بلعنة-الجغرافيا-1092369710.html
خبير: مشروع "قسد" الانفصالي مأزوم بلعنة الجغرافيا
خبير: مشروع "قسد" الانفصالي مأزوم بلعنة الجغرافيا
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي، الدكتور خلف المفتاح، أن "أمريكا استغلت طموحات بعض القوى الانفصالية بعد فشل رهانها على المعارضة الخارجية وفشل مشروع إسقاط الدولة السورية... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T19:34+0000
2024-09-03T19:34+0000
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مشروع "قسد" مصاب بلعنة الجغرافياوقال المفتاح في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "كانت "قسد" هي ذلك الرهان الأمريكي فعملت الولايات المتحدة على دعمها وتحريضها وتشجيعها على تشكيل حالة تقسيمية تحت مسمى كاذب هو سوريا الديمقراطية وهو مشروع انفصالي تابع لإقليم كردستان بقيادة حزب العمال الكردستاني، ولا يقف عند حدود سوريا والعراق فقط، بل يمتد ليشمل إيران وتركيا وصولاً لمنفذ البحر المتوسط، وهو مشروع غير قابل للتحقق لأن جغرافيته لا تسمح بذلك، حيث يجد معارضة ورفضا من الدول الأربع سوريا والعراق وإيران وتركيا وهو مصاب بلعنة الجغرافيا".أمريكا تتعامل مع أتباع يباعون ويشترون في سوق النخاسة السياسيةوأشار الباحث السياسي إلى أن "هذا الرهان خاسر ومرفوض شعبيا وسياسيا ولا يحظى بدعم دولي لأنه يمس سيادة واستقلال أربع دول والداعم الأساسي له هو أمريكا وإسرائيل فقط، وعندما يتحدث لافروف عن مصيره ومصير من يراهن عليه على أنه كمصير من راهن على الأمريكيين في أفغانستان، فهو مثال صحيح وحقيقي"، مشيراً إلى أن "أمريكا لا تتعامل مع حلفاء بل مع أتباع يباعون ويشترون في سوق النخاسة السياسية".مشروع "قسد" ليس كردياوأضاف المفتاح: "وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها موقف روسي ثابت ولا تقبل مشروعاً تقسيمياً أو فيدرالياً لسوريا، وهذا يتعارض مع الدستور وإرادة الشعب، وهو مرفوض قولاً واحداً".روسيا تستطيع التصدي للمستثمرين في توتر علاقة دمشق وأنقرةولفت الباحث السياسي السوري إلى أن "تطبيع العلاقات السورية التركية أمر مهم واستراتيجي ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي ويشكل إن حصل فرصة لتحالف استراتيجي بين سوريا وروسيا وتركيا وفي صالح شعوب المنطقة شريطة أن تقوم تركيا بمراجعة شاملة وتصحيح لعلاقتها مع دمشق والتنسيق الأمني معها والمساهمة في إسقاط مشروع "قسد" الانفصالي وهزيمة المشروع الأمريكي إضافة لعدم تدخل تركيا في الشأن السيادي السوري وخاصة الحديث عن اللجنة الدستورية والقرار الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية".وأشار إلى أنه "يمكن لروسيا أن تلعب دوراً كبيراً في تطبيع العلاقة بين أنقرة ودمشق ولا تسمح لأي قوى إقليمية أو دولية بعرقلته لأن ثمة قوى تسعى للاستثمار في توتر العلاقة بين دمشق وأنقرة لتعزيز نفوذها في سوريا".
https://sarabic.ae/20240903/تركيا-ترحب-بجهود-روسيا-الرامية-إلى-إعادة-العلاقات-بين-أنقرة-ودمشق-1092338742.html
https://sarabic.ae/20240903/تركيا-الاتصالات-جارية-بشأن-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-1092358432.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

خبير: مشروع "قسد" الانفصالي مأزوم بلعنة الجغرافيا

19:34 GMT 03.09.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzoعناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أكد الباحث السياسي، الدكتور خلف المفتاح، أن "أمريكا استغلت طموحات بعض القوى الانفصالية بعد فشل رهانها على المعارضة الخارجية وفشل مشروع إسقاط الدولة السورية وتقسيمها وتقاسمها من القوى الخارجية بفضل تماسك الشعب السوري وتضحيات جيشه وثبات قيادته السياسية وحرص الرئيس الأسد على عدم الرضوخ للضغوط الخارجية ودعم الأصدقاء والحلفاء ولا سيما روسيا وإيران".

مشروع "قسد" مصاب بلعنة الجغرافيا

وقال المفتاح في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "كانت "قسد" هي ذلك الرهان الأمريكي فعملت الولايات المتحدة على دعمها وتحريضها وتشجيعها على تشكيل حالة تقسيمية تحت مسمى كاذب هو سوريا الديمقراطية وهو مشروع انفصالي تابع لإقليم كردستان بقيادة حزب العمال الكردستاني، ولا يقف عند حدود سوريا والعراق فقط، بل يمتد ليشمل إيران وتركيا وصولاً لمنفذ البحر المتوسط، وهو مشروع غير قابل للتحقق لأن جغرافيته لا تسمح بذلك، حيث يجد معارضة ورفضا من الدول الأربع سوريا والعراق وإيران وتركيا وهو مصاب بلعنة الجغرافيا".

أمريكا تتعامل مع أتباع يباعون ويشترون في سوق النخاسة السياسية

وأشار الباحث السياسي إلى أن "هذا الرهان خاسر ومرفوض شعبيا وسياسيا ولا يحظى بدعم دولي لأنه يمس سيادة واستقلال أربع دول والداعم الأساسي له هو أمريكا وإسرائيل فقط، وعندما يتحدث لافروف عن مصيره ومصير من يراهن عليه على أنه كمصير من راهن على الأمريكيين في أفغانستان، فهو مثال صحيح وحقيقي"، مشيراً إلى أن "أمريكا لا تتعامل مع حلفاء بل مع أتباع يباعون ويشترون في سوق النخاسة السياسية".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
تركيا ترحب بجهود روسيا الرامية إلى إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق
08:45 GMT

مشروع "قسد" ليس كرديا

وأضاف المفتاح: "وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها موقف روسي ثابت ولا تقبل مشروعاً تقسيمياً أو فيدرالياً لسوريا، وهذا يتعارض مع الدستور وإرادة الشعب، وهو مرفوض قولاً واحداً".

وأشار إلى أن "منطقة الفرات هي خزان سوريا الغذائي وأمنها المائي وشعبها جزء لا يتجزأ من النسيج السوري، وسوريا دولة عربية وشعبها ينتمي للأمة العربية وجزء منها، في نص الدستور ومقدمته، والمقاومة الشعبية مع دعم الجيش لها كفيل بإسقاط ذلك المشروع التقسيمي وهو ليس كردياً لأنه مشروع من خارج الحدود، فأمريكا وإسرائيل تسعيان لدعم ذلك المشروع أو استثماره كوسيلة ضغط وكذلك إفشال الدور الروسي في استكمال الانتصار السوري بحل سياسي سوري سوري".

الرئيس السوري، بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
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14:43 GMT

روسيا تستطيع التصدي للمستثمرين في توتر علاقة دمشق وأنقرة

ولفت الباحث السياسي السوري إلى أن "تطبيع العلاقات السورية التركية أمر مهم واستراتيجي ويخدم مصالح الشعبين السوري والتركي ويشكل إن حصل فرصة لتحالف استراتيجي بين سوريا وروسيا وتركيا وفي صالح شعوب المنطقة شريطة أن تقوم تركيا بمراجعة شاملة وتصحيح لعلاقتها مع دمشق والتنسيق الأمني معها والمساهمة في إسقاط مشروع "قسد" الانفصالي وهزيمة المشروع الأمريكي إضافة لعدم تدخل تركيا في الشأن السيادي السوري وخاصة الحديث عن اللجنة الدستورية والقرار الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية".

وبيّن المفتاح ضرورة تفعيل اتفاقية "أضنة" وحل مشكلة اللاجئين وموضوع الإرهاب ومعالجته مع توسيع مفهوم الإرهاب ليشمل العمال الكردستاني بما يخدم مصالح الشعبين وأمنهما الإقليمي.

وأشار إلى أنه "يمكن لروسيا أن تلعب دوراً كبيراً في تطبيع العلاقة بين أنقرة ودمشق ولا تسمح لأي قوى إقليمية أو دولية بعرقلته لأن ثمة قوى تسعى للاستثمار في توتر العلاقة بين دمشق وأنقرة لتعزيز نفوذها في سوريا".
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