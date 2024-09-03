تركيا ترحب بجهود روسيا الرامية إلى إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق

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الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و37 مسيرة أوكرانية
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240903/تركيا-ترحب-بجهود-روسيا-الرامية-إلى-إعادة-العلاقات-بين-أنقرة-ودمشق-1092338742.html
تركيا ترحب بجهود روسيا الرامية إلى إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق
تركيا ترحب بجهود روسيا الرامية إلى إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة ترحب بجهود روسيا لإقامة علاقات تعاون بين تركيا وسوريا، وستواصل جهودها لتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات مع دمشق على أساس مبدأ... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T08:45+0000
2024-09-03T08:49+0000
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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مكتوب لوكالة "سبوتنيك": "نرحب بجهود روسيا لإقامة تعاون بين بلادنا ودمشق. ونود أن نرى في سوريا جارة، تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضًا في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلاً من عدم الاستقرار ليس فقط لتركيا، ولكن أيضًا في المنطقة التي تشهد تطورات".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 31 آب/ أغسطس، بأن اجتماعاً بصيغة روسيا وإيران وتركيا وسوريا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيعقد في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن الطرفين تمكنا من عقد اجتماع عام 2023 بمشاركة وزارات الدفاع والخارجية وأجهزة المخابرات، لمحاولة التفاوض على شروط يمكن أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.وفي وقت سابق، ظهرت معلومات عن لقاء محتمل بين الأسد وأردوغان، إذ ذكرت صحيفة "حريت" نقلاً عن مصادر أن مثل هذا الاجتماع كان متوقعًا في أغسطس في بغداد، في حين وأشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن المفاوضات قد تتم في موسكو. وفي أوائل أغسطس، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن الجانب الروسي مستعد لاستضافة الاجتماع.يذكر أنه في 10 مايو/أيار 2023، عُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا، وتركيا، وإيران، وسوريا في موسكو، وبناء على نتائجه، وجه الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. لكن الرئيس السوري بشار الأسد، قال لاحقا، قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الشعب (البرلمان)، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذه المبادرة، رغم الجهود المخلصة للوسطاء المتمثلين في روسيا وإيران والعراق.وزير الدفاع التركي: لا توجد مشاكل تواجه عودة العلاقات بين أنقرة ودمشقتركيا تنفي "ادعاءات" متداولة بشأن مسار الحوار مع سورياخبير لـ "سبوتنيك": سوريا وتركيا ستعملان على عودة اللاجئين والحفاظ على أمن الحدود
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم, العالم العربي

تركيا ترحب بجهود روسيا الرامية إلى إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق

08:45 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 08:49 GMT 03.09.2024)
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Fotolia / badahos
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أكدت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة ترحب بجهود روسيا لإقامة علاقات تعاون بين تركيا وسوريا، وستواصل جهودها لتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات مع دمشق على أساس مبدأ حسن النية ودون شروط مسبقة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان مكتوب لوكالة "سبوتنيك": "نرحب بجهود روسيا لإقامة تعاون بين بلادنا ودمشق. ونود أن نرى في سوريا جارة، تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضًا في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلاً من عدم الاستقرار ليس فقط لتركيا، ولكن أيضًا في المنطقة التي تشهد تطورات".

وأضافت: "يجب بذل الجهود لتنفيذ ذلك على أساس مبدأ حسن النية، دون شروط مسبقة وبمنهج واقعي، لتهيئة الظروف اللازمة في هذا الإطار".

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 31 آب/ أغسطس، بأن اجتماعاً بصيغة روسيا وإيران وتركيا وسوريا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيعقد في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن الطرفين تمكنا من عقد اجتماع عام 2023 بمشاركة وزارات الدفاع والخارجية وأجهزة المخابرات، لمحاولة التفاوض على شروط يمكن أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.
الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) ورئيس الوزراء التركي سابقا (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان قبل اجتماع رسمي في اسطنبول في 9 مايو 2010. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
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وفي وقت سابق، ظهرت معلومات عن لقاء محتمل بين الأسد وأردوغان، إذ ذكرت صحيفة "حريت" نقلاً عن مصادر أن مثل هذا الاجتماع كان متوقعًا في أغسطس في بغداد، في حين وأشارت وسائل إعلام أخرى إلى أن المفاوضات قد تتم في موسكو. وفي أوائل أغسطس، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أن الجانب الروسي مستعد لاستضافة الاجتماع.
يذكر أنه في 10 مايو/أيار 2023، عُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا، وتركيا، وإيران، وسوريا في موسكو، وبناء على نتائجه، وجه الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. لكن الرئيس السوري بشار الأسد، قال لاحقا، قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الشعب (البرلمان)، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذه المبادرة، رغم الجهود المخلصة للوسطاء المتمثلين في روسيا وإيران والعراق.
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