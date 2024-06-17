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إعلام: وفدان عسكريان من تركيا وسوريا أجريا محادثات في قاعدة حميميم الروسية
إعلام: وفدان عسكريان من تركيا وسوريا أجريا محادثات في قاعدة حميميم الروسية
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة تركية، نقلاً عن مصادر، أن وفدين عسكريين من تركيا وسوريا، وبوساطة روسية، عقدا محادثات في قاعدة حميميم الجوية، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في بغداد. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T04:37+0000
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وقالت الصحيفة: "في هذا الصدد، عُقد اجتماع لمسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية والجيش السوري، في قاعدة حميميم الجوية الروسية جنوب شرقي اللاذقية، في 11 يونيو (حزيران الجاري)"، وذكرت أن "الاجتماع ناقش آخر التطورات في محافظة إدلب وما حولها".وأوضحت صحيفة "آيدنليك" التركية، أن المفاوضات جرت غداة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في موسكو.وأشارت إلى أن "الاجتماع المقبل بين وفدي تركيا وسوريا، سيعقد في العاصمة العراقية بغداد".إعلام: تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا خلال الصيف المقبلوعُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الأربع في موسكو، في 10 مايو/ أيار 2023. وبناء على نتائجه، أمر الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها شمالي سوريا والعراق لحين ضمان الأمنوسبق أن حدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المواضيع ذات الأولوية في خارطة الطريق، وتشمل الخارطة، استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على احتمال وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل الإرهابيين.
https://sarabic.ae/20240113/تركيا-تعلن-مقتل-20-مسلحا-كرديا-بضربات-جوية-شمالي-العراق-وسوريا-فيديو-1084946598.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم

إعلام: وفدان عسكريان من تركيا وسوريا أجريا محادثات في قاعدة حميميم الروسية

04:37 GMT 17.06.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 17.06.2024)
© Sputnik . Dmitry Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورمركز المصالحة بقاعدة "حميميم" في سوريا
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
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تابعنا عبر
ذكرت صحيفة تركية، نقلاً عن مصادر، أن وفدين عسكريين من تركيا وسوريا، وبوساطة روسية، عقدا محادثات في قاعدة حميميم الجوية، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في بغداد.
وقالت الصحيفة: "في هذا الصدد، عُقد اجتماع لمسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية والجيش السوري، في قاعدة حميميم الجوية الروسية جنوب شرقي اللاذقية، في 11 يونيو (حزيران الجاري)"، وذكرت أن "الاجتماع ناقش آخر التطورات في محافظة إدلب وما حولها".

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة من مصادر مقربة من الحكومة السورية، فقد استؤنفت المفاوضات بين البلدين، والتي كانت مجمدة منذ فترة.

وأوضحت صحيفة "آيدنليك" التركية، أن المفاوضات جرت غداة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في موسكو.

وقالت المصادر: "كان هذا الاجتماع الأمني الأول من نوعه على الأراضي السورية، ويبدو أن العلاقات السورية التركية، تتقارب أكثر فأكثر".

وأشارت إلى أن "الاجتماع المقبل بين وفدي تركيا وسوريا، سيعقد في العاصمة العراقية بغداد".
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وعُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الأربع في موسكو، في 10 مايو/ أيار 2023. وبناء على نتائجه، أمر الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وفي وقت سابق، صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي في سوريا، ألكسندر لافرينتييف، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن موسكو سلمت لأنقرة ودمشق، مسودة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه بإمكانهما إجراء تعديلات عليها.

أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها شمالي سوريا والعراق لحين ضمان الأمن
وسبق أن حدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المواضيع ذات الأولوية في خارطة الطريق، وتشمل الخارطة، استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على احتمال وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل الإرهابيين.
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