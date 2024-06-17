https://sarabic.ae/20240617/إعلام-وفدان-عسكريان-من-تركيا-وسوريا-أجريا-محادثات-في-قاعدة-حميميم-1089920478.html

إعلام: وفدان عسكريان من تركيا وسوريا أجريا محادثات في قاعدة حميميم الروسية

إعلام: وفدان عسكريان من تركيا وسوريا أجريا محادثات في قاعدة حميميم الروسية

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة تركية، نقلاً عن مصادر، أن وفدين عسكريين من تركيا وسوريا، وبوساطة روسية، عقدا محادثات في قاعدة حميميم الجوية، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في بغداد. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T04:37+0000

2024-06-17T04:37+0000

2024-06-17T05:02+0000

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وقالت الصحيفة: "في هذا الصدد، عُقد اجتماع لمسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية والجيش السوري، في قاعدة حميميم الجوية الروسية جنوب شرقي اللاذقية، في 11 يونيو (حزيران الجاري)"، وذكرت أن "الاجتماع ناقش آخر التطورات في محافظة إدلب وما حولها".وأوضحت صحيفة "آيدنليك" التركية، أن المفاوضات جرت غداة لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في موسكو.وأشارت إلى أن "الاجتماع المقبل بين وفدي تركيا وسوريا، سيعقد في العاصمة العراقية بغداد".إعلام: تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري في سوريا خلال الصيف المقبلوعُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الأربع في موسكو، في 10 مايو/ أيار 2023. وبناء على نتائجه، أمر الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.أردوغان: تركيا ستواصل عملياتها شمالي سوريا والعراق لحين ضمان الأمنوسبق أن حدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المواضيع ذات الأولوية في خارطة الطريق، وتشمل الخارطة، استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على احتمال وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل الإرهابيين.

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