https://sarabic.ae/20240715/خبير-لقاء-الأسد-أردوغان-نتاج-لـ-أستانا-وانسحاب-تركيا-من-سوريا-سيحرج-الاحتلال-الأمريكي-1090804832.html

خبير: لقاء الأسد وأردوغان نتاج لـ"أستانا".. وانسحاب تركيا من سوريا سيحرج الاحتلال الأمريكي

خبير: لقاء الأسد وأردوغان نتاج لـ"أستانا".. وانسحاب تركيا من سوريا سيحرج الاحتلال الأمريكي

سبوتنيك عربي

قال الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، الدكتور سليم حربا، إن المبادرة العراقية تتمثل في تأمين مناخات اللقاء بين الرئيسين الأسد وأردوغان كون العراق بموقعه... 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T09:47+0000

2024-07-15T09:47+0000

2024-07-15T09:55+0000

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وأضاف الدكتور حربا: "أعتقد أن أي دور للعراق سيكون موضع ترحيب حتى من روسيا وإيران كون جميع هذه الأطراف كانت مُمَثَّلة في مسار أستانا، وأيضاً إن تم هذا اللقاء فسيكون إحدى نتائج ذاك المسار، إضافة إلى دور العراق ونجاحه في استقبال اللقاءات والحوارات التي أدت إلى المصالحة والتفاهم الإيراني السعودي برعاية صينية، ناهيك عن أن العراق هو الذي سيستقبل القمة العربية القادمة العام المقبل".تصريحات أردوغان "انقلاب فعلي"وبين الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن تصريحات أردوغان حتى الآن يفهم منها أنها انقلاب فعلي بسياساته وفكره، لكن العبرة في التطبيق وليس في التصريح، مشيراً إلى أن أسباب هذا التحول في سياسة ومواقف أردوغان تعود لأسباب ذاتية تركية أهمها نتائج الانتخابات المحلية البلدية التي لم تأتِ كما يشتهي أردوغان وبالتالي أعطته مؤشرا مقلقا ولا سيما في ظل تقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يدعو إلى زيارة دمشق ولقاء الرئيس الأسد وإعادة العلاقات مع دمشق."أحلام أردوغان" السابقة ذهبت وبدأ عصر الواقعية وقال الدكتور حربا: "نضيف إلى ماسبق، أن حل ما يدعيه أردوغان من وجود عناصر ومشروع انفصالي كردي لا يمكن حله أو الوصول إلى نتائج مرضية لا لتركيا ولا لأحد إلا بالتنسيق والتعاون مع الدولة السورية وكذلك مع العراق وإيران، وبالتالي نتمنى أن تكون هذه العودة، عودة أردوغان، عودة نصوحة أي الأحلام التي كانت تراود أردوغان ذهبت مع الريح والآن بدأ عصر الواقعية".لا شروط في رد الخارجية السوريةوأضاف حربا: "الرئيس الأسد قال إننا منفتحون على أي مبادرة للحل على خلفية تحقيق هذه المطالب ولا سيما أنه لا مشكلة بين سوريا على المستوى الشعبي وبين الشعب التركي"، مبيناً أنه "من الواضح والمنطقي أن التركي يعرف ذلك، وهذا كان مطلباً سورياً في كل جولات الحوار واللقاءات الأمنية والحوارات واللقاءات الفنية والوزارية، وحتى في اللجنة الرباعية التي عقدت في موسكو أكثر من مرة ، والتي يعطي وجود وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" فيها مؤشراً إيجابياً كونه كان سابقاً مسؤولاً وقائداً للوفد التركي إلى كل تلك الجولات واللقاءات والاجتماعات".انسحاب تركيا سيحرج الأمريكي كقوات احتلالوقال الباحث السوري في الشؤون العسكرية والاستراتيجية: "من غير المستبعد أن يكون هناك أطراف لا يروق لها التقارب السوري التركي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ولا سيما أن أي انسحاب تركي من الأراضي السورية سيحرج الأمريكي كقوات احتلال في شمال وشرق سوريا وسيضعف قاعدة الأمريكيين ويفكك عملاءها من "قسد" وغيرهم تحضيراً لإحراج الأمريكي ثم لإخراجه من سوريا".التقارب يضر مصالح المجاميع الإرهابية المتعددة الجنسياتوأشار الدكتور حربا إلى "المجاميع الإرهابية المسلحة بما فيها المتعددة الجنسيات الموجودة في الشمال السوري في إدلب وريف حلب"، مؤكدا أنه "ليس من مصلحتها أيضاً هذا التقارب السوري التركي، وقد تسعى عسكرياً وأمنياً ومن خلال ارتباطها بأجهزة مخابرات أوروبية لعرقلة هذا التقارب، ولا سيما أن أي تقارب سيضع مسؤولية كل تلك المجاميع الإرهابية أمام الدول التي أتت منها لتعود إليها مشاريع إرهاب وهذا يمكن أن يشكل ربما بعض الهواجس أو يدفع بعض أجهزة الاستخبارات الغربية الأوروبية لمحاولة عرقلة هذا التقارب للإبقاء على هذه المجاميع والخرّاجات الإرهابية الموجودة في سوريا".

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك