https://sarabic.ae/20240831/وزير-الدفاع-التركي-لا-توجد-مشاكل-تواجه-عودة-العلاقات-بين-أنقرة-ودمشق-1092249676.html
وزير الدفاع التركي: لا توجد مشاكل تواجه عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق
وزير الدفاع التركي: لا توجد مشاكل تواجه عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، بأنه لا توجد مشاكل تواجه عودة العلاقات بين تركيا وسوريا، معتبرا أن كل المشكلات يمكن حلها بين الطرفين. 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T07:55+0000
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ونقلت صحيفة "حريت" التركية تصريحات وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الذي قال إنه "لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بين البلدين، بعد حل هذه المشكلات، أعتقد أننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين". وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة، أن تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يتطلب تحضيرات جدية، وأن موسكو مستعدة لقبول عقد هذا اللقاء لديها.وقال بوغدانوف للصحفيين: "سيكون من الجيد جدًا أن يجتمع الرئيسان، لكنني أعتقد أن الاستعداد الجاد لمثل هذا الاجتماع مطلوب، ونحن دائمًا على استعداد لعقد اجتماعات ثلاثية في موسكو، أعني مع طرفين معنيين بشكل مباشر، ممثلو دمشق وأنقرة الرسميين".وتابع: "بالطبع، نحن على اتصال مع الإيرانيين والعراقيين، لأنهم أيضًا مهتمون جدًا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، الأمر الذي سيكون له تأثيرا إيجابيا على الوضع العام في سوريا وما حولها".تركيا تنفي "ادعاءات" متداولة بشأن مسار الحوار مع سورياوأردف بوغدانوف، بالقول: "نحن نؤيد عملية تطبيع العلاقات بين الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، على أساس الاعتراف المتبادل بسلامة أراضي ووحدة وسيادة البلدين الجارين".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس، بحسب قوله.وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن روسيا، كغيرها من الدول، مهتمة بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستعد لاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20240829/باحث-السياسي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-دور-إيجابي-روسي-في-استئناف-العلاقات-بين-سوريا-وتركيا--1092215549.html
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
وزير الدفاع التركي: لا توجد مشاكل تواجه عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق
صرح وزير الدفاع التركي، يشار غولر، بأنه لا توجد مشاكل تواجه عودة العلاقات بين تركيا وسوريا، معتبرا أن كل المشكلات يمكن حلها بين الطرفين.
ونقلت صحيفة "حريت" التركية تصريحات وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الذي قال إنه "لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بين البلدين، بعد حل هذه المشكلات، أعتقد أننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين".
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة، أن تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يتطلب تحضيرات جدية، وأن موسكو مستعدة لقبول عقد هذا اللقاء لديها.
وقال بوغدانوف للصحفيين: "سيكون من الجيد جدًا أن يجتمع الرئيسان، لكنني أعتقد أن الاستعداد الجاد لمثل هذا الاجتماع مطلوب، ونحن دائمًا على استعداد لعقد اجتماعات ثلاثية في موسكو، أعني مع طرفين معنيين بشكل مباشر، ممثلو دمشق وأنقرة الرسميين".
وتابع: "بالطبع، نحن على اتصال مع الإيرانيين والعراقيين، لأنهم أيضًا مهتمون جدًا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، الأمر الذي سيكون له تأثيرا إيجابيا على الوضع العام في سوريا وما حولها".
وأردف بوغدانوف، بالقول: "نحن نؤيد عملية تطبيع العلاقات بين الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، على أساس الاعتراف المتبادل بسلامة أراضي ووحدة وسيادة البلدين الجارين".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
، إنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس، بحسب قوله.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن روسيا، كغيرها من الدول، مهتمة بتحسين العلاقات بين تركيا
وسوريا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستعد لاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.