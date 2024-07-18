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خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": تركيا المستفيد الأكبر من استئناف العلاقات مع سوريا

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": تركيا المستفيد الأكبر من استئناف العلاقات مع سوريا

سبوتنيك عربي

أكد الخبير الاقتصادي السوري، الدكتور علاء أصفري، أن استئناف العلاقات بين سوريا وتركيا مرتبط بجملة من الثوابت التي حددتها سوريا، وتتمحور في مجملها حول انسحاب... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T11:42+0000

2024-07-18T11:42+0000

2024-07-18T11:42+0000

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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح أصفري أن "استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، سيؤدي في منحاه الاقتصادي إلى تحسن تلقائي في الاقتصادين السوري والتركي".ويستدرك الخبير الاقتصادي السوري بالقول: "وفي الوقت ذاته، فإن عودة العلاقات السورية التركية، تعد عتبة مهمة ومبدئية للاقتصاد السوري، إذ، وزيادة عما سيحققه من عوائد جيدة عبر رسوم الترانزيت والعبور من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية وانتهاءً بدول الخليج، فإن ذلك سيعيد خرائط طرق التجارة إلى مرحلة ما قبل الحرب على سوريا، بما في ذلك تدفق السلع الإقليمية ضمن محاور مفيدة لدول غرب آسيا".وفي المجمل، يضيف الخبير السوري: "فإن عودة الفضاء الاقتصادي الجديد سيساهم في دعم قوة الليرة السورية من جهة، كما سيعيد تطعيم الاقتصاد الوطني بحركية مرنة تلبي احتياجاته من السلع الأولية والنهائية، كما تؤسس لمرحلة جديدة من توفير منصة تنموية لاقتصاديات غرب آسيا عموما".إغراق البضائع التركيةوعبر الخبير الاقتصاد السوري عن خشيته من تكرار إغراق البضائع التركية الذي عانته الأسواق السورية ما قبل عام 2011، مشيرا إلى أن ذلك الضرر النسبي بالاقتصاد الوطني قد يتكرر ما لم يتم الاستعداد له، وخاصة في قطاع الصناعات التي لدينا مماثلات لها.السياحة مصلحة تركيةوحول قطاع السياحة، أعاد أصفري التذكير بمرحلة ما قبل الحرب، حيث شهد القطاع السياحي البيني نموا كبيرا على طرفي الحدود.وتوقع الخبير السوري بأنه في حال عودة العلاقات بين سوريا وتركيا مجددا، فإن الحال سيعود بالتأكيد إلى ما كان عليه ما قبل الحرب، مع رجحان لصالح الاقتصاد التركي أكثر منه لدى السوري، وذلك لكون الكثير من المناطق الأثرية السورية التي لطالما كانت محل استقطاب للسياحة، لا زالت مغيبة بفعل الحرب والإرهاب.

https://sarabic.ae/20240715/خبير-لقاء-الأسد-أردوغان-نتاج-لـ-أستانا-وانسحاب-تركيا-من-سوريا-سيحرج-الاحتلال-الأمريكي-1090804832.html

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اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك