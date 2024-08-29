https://sarabic.ae/20240829/باحث-السياسي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-دور-إيجابي-روسي-في-استئناف-العلاقات-بين-سوريا-وتركيا--1092215549.html

باحث السياسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن دور إيجابي روسي في استئناف العلاقات بين سوريا وتركيا

باحث السياسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن دور إيجابي روسي في استئناف العلاقات بين سوريا وتركيا

سبوتنيك عربي

رأى الباحث السياسي، طارق الأحمد، أن تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا سيؤسس للإستقرار في المنطقة، معتبرًا أنّ تصريحات الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T17:08+0000

2024-08-29T17:08+0000

2024-08-29T17:08+0000

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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الفارق الأساسي بين ما طرحه الجانب التركي وما طرحه الجانب السوري هو أن أنقرة جعلت الخلاف يبدو أنه خلاف شخصي بين الرئيسين أنتج صراعاً بين الدولتين، في حين أنّ سبب الخلاف الرئيسي هو قيام تركيا بالتدخل في الشؤون السورية، مما ساهم بشكل أساسي في ظهور قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، إضافة إلى كون تركيا كانت تتعامل مع سوريا بطريقة خاطئة، إذ كانت لديها طموحات استعمارية".كما أشار إلى أنّ "تركيا استخدمت سابقًا ورقة النازحين السوريين كأداة ضغط على الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ هذا الأمر انعكس سلباً على تركيا، مما شكل سبباً أساسياً للتفاوض مع سوريا".وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "حرييت" التركية، فإن ردا إيجابيا قد ورد من الرئيس السوري بشار الأسد، باحتمال إطلاق ما وصف بـ"مفاوضات تطبيع رفيعة المستوى" على خلفية ما قاله الأسد بأن "سحب تركيا لقواتها العسكرية من سوريا، ليس شرطا أساسيا لبدء المحادثات".

https://sarabic.ae/20240827/ضوء-أخضر-من-الأسد-إعلام-تركي-دمشق-وأنقرة-قد-تجريان-محادثات-على-مستوى-الاستخبارات--1092125339.html

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