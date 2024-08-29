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https://sarabic.ae/20240829/باحث-السياسي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-دور-إيجابي-روسي-في-استئناف-العلاقات-بين-سوريا-وتركيا--1092215549.html
باحث السياسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن دور إيجابي روسي في استئناف العلاقات بين سوريا وتركيا
باحث السياسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن دور إيجابي روسي في استئناف العلاقات بين سوريا وتركيا
سبوتنيك عربي
رأى الباحث السياسي، طارق الأحمد، أن تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا سيؤسس للإستقرار في المنطقة، معتبرًا أنّ تصريحات الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T17:08+0000
2024-08-29T17:08+0000
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وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الفارق الأساسي بين ما طرحه الجانب التركي وما طرحه الجانب السوري هو أن أنقرة جعلت الخلاف يبدو أنه خلاف شخصي بين الرئيسين أنتج صراعاً بين الدولتين، في حين أنّ سبب الخلاف الرئيسي هو قيام تركيا بالتدخل في الشؤون السورية، مما ساهم بشكل أساسي في ظهور قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، إضافة إلى كون تركيا كانت تتعامل مع سوريا بطريقة خاطئة، إذ كانت لديها طموحات استعمارية".كما أشار إلى أنّ "تركيا استخدمت سابقًا ورقة النازحين السوريين كأداة ضغط على الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ هذا الأمر انعكس سلباً على تركيا، مما شكل سبباً أساسياً للتفاوض مع سوريا".وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "حرييت" التركية، فإن ردا إيجابيا قد ورد من الرئيس السوري بشار الأسد، باحتمال إطلاق ما وصف بـ"مفاوضات تطبيع رفيعة المستوى" على خلفية ما قاله الأسد بأن "سحب تركيا لقواتها العسكرية من سوريا، ليس شرطا أساسيا لبدء المحادثات".
https://sarabic.ae/20240827/ضوء-أخضر-من-الأسد-إعلام-تركي-دمشق-وأنقرة-قد-تجريان-محادثات-على-مستوى-الاستخبارات--1092125339.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث السياسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن دور إيجابي روسي في استئناف العلاقات بين سوريا وتركيا

17:08 GMT 29.08.2024
© AFP 2023 / IBRAHIM USTAالرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) ورئيس الوزراء التركي سابقا (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان قبل اجتماع رسمي في اسطنبول في 9 مايو 2010.
الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) ورئيس الوزراء التركي سابقا (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان قبل اجتماع رسمي في اسطنبول في 9 مايو 2010. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AFP 2023 / IBRAHIM USTA
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رأى الباحث السياسي، طارق الأحمد، أن تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا سيؤسس للإستقرار في المنطقة، معتبرًا أنّ تصريحات الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان الاخيرة توحي بأنّ روسيا تلعب دوراً إيجابيًا بارزًا في هذا الإطار، وأن الأمر سيتم إنجازه بنجاح.
وأشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الفارق الأساسي بين ما طرحه الجانب التركي وما طرحه الجانب السوري هو أن أنقرة جعلت الخلاف يبدو أنه خلاف شخصي بين الرئيسين أنتج صراعاً بين الدولتين، في حين أنّ سبب الخلاف الرئيسي هو قيام تركيا بالتدخل في الشؤون السورية، مما ساهم بشكل أساسي في ظهور قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، إضافة إلى كون تركيا كانت تتعامل مع سوريا بطريقة خاطئة، إذ كانت لديها طموحات استعمارية".

وأكّد الأحمد أنّ "الحل يكمن في انسحاب القوات التركية من كافة الأراضي السورية، وهو ملف معقد بالنسبة للدولتين، ولكنه أشد تعقيدًا على أنقرة من دمشق"، مشيراً إلى أنّ "ما توقعه الإعلام التركي عن عقد اجتماع استخباراتي سوري-تركي ليس أمراً جديدًا إذ أنّ هذه اللقاءات لم تتوقف حتى عندما كانت العلاقة بين البلدين في أسوأ حالاتها".

الرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
"ضوء أخضر من الأسد"... إعلام تركي: دمشق وأنقرة قد تجريان محادثات على مستوى الاستخبارات
27 أغسطس, 08:45 GMT
كما أشار إلى أنّ "تركيا استخدمت سابقًا ورقة النازحين السوريين كأداة ضغط على الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ هذا الأمر انعكس سلباً على تركيا، مما شكل سبباً أساسياً للتفاوض مع سوريا".

وكشفت وسائل إعلام تركية، يوم 27 أغسطس/ آب، أن أنقرة ودمشق قد تجريان محادثات على مستوى وكالات الاستخبارات لدى البلدين في المستقبل القريب، دون شروط مسبقة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "حرييت" التركية، فإن ردا إيجابيا قد ورد من الرئيس السوري بشار الأسد، باحتمال إطلاق ما وصف بـ"مفاوضات تطبيع رفيعة المستوى" على خلفية ما قاله الأسد بأن "سحب تركيا لقواتها العسكرية من سوريا، ليس شرطا أساسيا لبدء المحادثات".
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