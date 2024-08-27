"ضوء أخضر من الأسد"... إعلام تركي: دمشق وأنقرة قد تجريان محادثات على مستوى الاستخبارات

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240827/ضوء-أخضر-من-الأسد-إعلام-تركي-دمشق-وأنقرة-قد-تجريان-محادثات-على-مستوى-الاستخبارات--1092125339.html
"ضوء أخضر من الأسد"... إعلام تركي: دمشق وأنقرة قد تجريان محادثات على مستوى الاستخبارات
"ضوء أخضر من الأسد"... إعلام تركي: دمشق وأنقرة قد تجريان محادثات على مستوى الاستخبارات
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام تركية أن أنقرة ودمشق قد تجريان محادثات على مستوى وكالات الاستخبارات لدى البلدين في المستقبل القريب، دون شروط مسبقة. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T08:45+0000
2024-08-27T08:45+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
بشار الأسد
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103245/03/1032450367_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_31869ed60f08b91311eb3c230b95d316.jpg
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "حرييت" التركية، فإن ردا إيجابيا قد ورد من الرئيس السوري بشار الأسد، باحتمال إطلاق ما وصف بـ"مفاوضات تطبيع رفيعة المستوى" على خلفية ما قاله الأسد بأن "سحب تركيا لقواتها العسكرية من سوريا، ليس شرطا أساسيا لبدء المحادثات"."ضوء أخضر من الأسد"ونوّه المقال، الذي حمل عنوان "ضوء أخضر من بشار الأسد للاجتماع: الانسحاب العسكري التركي ليس شرطا أساسيا"، إلى أن هذه الأنباء تأتي في وقت "تزداد فيه إشارات التطبيع بين البلدين، والتي اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة بفضل جهود الوساطة الروسية".ونقلت الصحيفة التركية تصريحات الرئيس السوري، التي أدلى بها أمام البرلمان، والتي أشار فيها إلى أن جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها روسيا وإيران والعراق لم تسفر عن "أي تقدم ملموس في المبادرات".وقال الأسد إن "الوضع الراهن المتأزم عالميا وانعكاساته يدفع للعمل بحركية أسرع من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن مشاعر الأسى وآلام الجروح من طعنة شقيق أو غدر صديق. بهذه الروحية تعاملنا مع المبادرات التي طرحت بشأن العلاقة مع تركيا، والتي تقدم بها أكثر من طرف (روسيا، إيران، العراق)"، مضيفا أن "المبادئ في أية عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية لكي تنجح"، منوهًا إلى أن هذه المرجعية تستند إلى قضيتي اللاجئين والإرهاب، والانسحاب من الأراضي السورية.أردوغان أعطى الإشارة وبدورها، نوهت الصحيفة التركية إلى أن عددا من المسؤولين الأتراك أدلوا بتصريحات مختلفة بشأن عملية التطبيع مع سوريا، في الأشهر الأخيرة، أبرزها تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتاريخ 28 يونيو/ حزيران الماضي، حين قال: "لا يوجد سبب يمنع إقامة علاقات دبلوماسية"، وقال أيضا بتاريخ 7 يوليو/ تموز الماضي، أنه "يمكن توجيه دعوة لاجتماع محتمل مع الرئيس السوري الأسد في أي وقت.. بمجرد أن يتخذ بشار الأسد، خطوة نحو تحسين العلاقات مع تركيا، سنظهر هذا النهج تجاهه، لأننا بالأمس لم نكن أعداء لسوريا، كنا نجتمع مع الأسد كعائلة... بهذه الدعوة، نريد إعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس النقطة التي كانت عليها في الماضي".وبدوره، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن المحادثات التي أجريت على مختلف المستويات خلال العام الماضي، لم تكن نشطة للغاية، لكنه تابع أن "روح العصر تجبرنا على السعي لتحقيق السلام والاستقرار".
https://sarabic.ae/20240731/تركيا-تنفي-ادعاءات-متداولة-بشأن-مسار-الحوار-مع-سوريا-1091299258.html
https://sarabic.ae/20240801/تركيا-أردوغان-والأسد-قد-يجريان-محادثات-في-دولة-ثالثة-1091311467.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103245/03/1032450367_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_c6f9b9b1fc7343f50bc43d85f0ad177c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, بشار الأسد, رجب طيب أردوغان
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, بشار الأسد, رجب طيب أردوغان

"ضوء أخضر من الأسد"... إعلام تركي: دمشق وأنقرة قد تجريان محادثات على مستوى الاستخبارات

08:45 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentiyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2017
الرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentiyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام تركية أن أنقرة ودمشق قد تجريان محادثات على مستوى وكالات الاستخبارات لدى البلدين في المستقبل القريب، دون شروط مسبقة.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "حرييت" التركية، فإن ردا إيجابيا قد ورد من الرئيس السوري بشار الأسد، باحتمال إطلاق ما وصف بـ"مفاوضات تطبيع رفيعة المستوى" على خلفية ما قاله الأسد بأن "سحب تركيا لقواتها العسكرية من سوريا، ليس شرطا أساسيا لبدء المحادثات".

"ضوء أخضر من الأسد"

ونوّه المقال، الذي حمل عنوان "ضوء أخضر من بشار الأسد للاجتماع: الانسحاب العسكري التركي ليس شرطا أساسيا"، إلى أن هذه الأنباء تأتي في وقت "تزداد فيه إشارات التطبيع بين البلدين، والتي اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة بفضل جهود الوساطة الروسية".

ونوّهت الصحيفة إلى أن هذه المحادثات تأتي "في ظل التصريحات الإيجابية، التي أدلى بها كبار المسؤولين الأتراك، بما في ذلك تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما أدى إلى الرد المعتدل من الجبهة السورية".

علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
تركيا تنفي "ادعاءات" متداولة بشأن مسار الحوار مع سوريا
31 يوليو, 19:13 GMT
ونقلت الصحيفة التركية تصريحات الرئيس السوري، التي أدلى بها أمام البرلمان، والتي أشار فيها إلى أن جهود الوساطة الأخيرة التي قامت بها روسيا وإيران والعراق لم تسفر عن "أي تقدم ملموس في المبادرات".

وشدد الأسد على ضرورة الحاجة إلى "التراجع عن السياسات التي أدت إلى الوضع الراهن، وهي ليست شروطا، وإنما هي متطلبات من أجل نجاح العملية".

وقال الأسد إن "الوضع الراهن المتأزم عالميا وانعكاساته يدفع للعمل بحركية أسرع من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن مشاعر الأسى وآلام الجروح من طعنة شقيق أو غدر صديق. بهذه الروحية تعاملنا مع المبادرات التي طرحت بشأن العلاقة مع تركيا، والتي تقدم بها أكثر من طرف (روسيا، إيران، العراق)"، مضيفا أن "المبادئ في أية عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية لكي تنجح"، منوهًا إلى أن هذه المرجعية تستند إلى قضيتي اللاجئين والإرهاب، والانسحاب من الأراضي السورية.
الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء التركي (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بتاريخ 11 أكتوبر 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
تركيا: أردوغان والأسد قد يجريان محادثات في دولة ثالثة
1 أغسطس, 08:53 GMT

وشدد الأسد على ضرورة توقيع اتفاق يضمن سيادة البلدين ويحدد خارطة الطريق للمفاوضات المستقبلية، معطيا الضوء الأخضر غير المشروط للمفاوضات المحتملة، حيث قال: "ليس صحيحا أننا لن نبدأ المفاوضات إذا لم تقم تركيا بسحب قواتها".

أردوغان أعطى الإشارة

وبدورها، نوهت الصحيفة التركية إلى أن عددا من المسؤولين الأتراك أدلوا بتصريحات مختلفة بشأن عملية التطبيع مع سوريا، في الأشهر الأخيرة، أبرزها تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتاريخ 28 يونيو/ حزيران الماضي، حين قال: "لا يوجد سبب يمنع إقامة علاقات دبلوماسية"، وقال أيضا بتاريخ 7 يوليو/ تموز الماضي، أنه "يمكن توجيه دعوة لاجتماع محتمل مع الرئيس السوري الأسد في أي وقت.. بمجرد أن يتخذ بشار الأسد، خطوة نحو تحسين العلاقات مع تركيا، سنظهر هذا النهج تجاهه، لأننا بالأمس لم نكن أعداء لسوريا، كنا نجتمع مع الأسد كعائلة... بهذه الدعوة، نريد إعادة العلاقات التركية السورية إلى نفس النقطة التي كانت عليها في الماضي".
وبدوره، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن المحادثات التي أجريت على مختلف المستويات خلال العام الماضي، لم تكن نشطة للغاية، لكنه تابع أن "روح العصر تجبرنا على السعي لتحقيق السلام والاستقرار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:57 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 21:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала