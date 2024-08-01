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إسرائيل تؤكد مقتل محمد الضيف وتنشر مشاهد من العملية... فيديو
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https://sarabic.ae/20240801/تركيا-أردوغان-والأسد-قد-يجريان-محادثات-في-دولة-ثالثة-1091311467.html
تركيا: أردوغان والأسد قد يجريان محادثات في دولة ثالثة
تركيا: أردوغان والأسد قد يجريان محادثات في دولة ثالثة
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد قد يلتقيان في دولة ثالثة لإجراء محادثات مشتركة. 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T08:53+0000
2024-08-01T08:53+0000
العالم
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وقال فيدان خلال مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية، إن أنقرة تريد من دمشق أن تجري حوارا مع المعارضة السورية.ولفت الوزير في الوقت نفسه إلى أن الجانب السوري مستعد لعقد اجتماع دون أي شروط مسبقة، مضيفا أن "المصالحة مع المعارضة السورية هي مهمة السلطات السورية، وأنقرة تشجع ذلك، لكن لا تستطيع إجبارهم وخيار التوصل إلى اتفاق مع دمشق وتجاهل المعارضة أمر مستحيل. وخلص فيدان بالقول إنه يتعين على السلطات إجراء حوار مع المعارضة حتى تبدأ في مناقشة حل المشكلات.بشار الأسد يؤكد استعداده للقاء أردوغان إذا كان في مصلحة سوريا... فيديووفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس. ومن جانبه، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة كغيرها من الدول بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.
https://sarabic.ae/20240727/صحيفة-تركية-تكشف-عن-المكان-والموعد-المحتمل-للقاء-بين-الأسد-وأردوغان-1091168218.html
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تركيا: أردوغان والأسد قد يجريان محادثات في دولة ثالثة

08:53 GMT 01.08.2024
© AFP 2023 / LOUAI BESHARAالرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء التركي (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بتاريخ 11 أكتوبر 2010
الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) يصافح رئيس الوزراء التركي (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بتاريخ 11 أكتوبر 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / LOUAI BESHARA
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أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد قد يلتقيان في دولة ثالثة لإجراء محادثات مشتركة.
وقال فيدان خلال مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية، إن أنقرة تريد من دمشق أن تجري حوارا مع المعارضة السورية.
وأضاف فيدان بالقول: "إذا عقد الاجتماع، فسيعقد في دولة ثالثة، لكن من دون تفاصيل بعد"، مشيرا إلى أن الحوار مع المسؤولين السوريين حول مكان وموعد اللقاء مستمر، لكن لا توجد مواعيد محددة حتى الآن.
ولفت الوزير في الوقت نفسه إلى أن الجانب السوري مستعد لعقد اجتماع دون أي شروط مسبقة، مضيفا أن "المصالحة مع المعارضة السورية هي مهمة السلطات السورية، وأنقرة تشجع ذلك، لكن لا تستطيع إجبارهم وخيار التوصل إلى اتفاق مع دمشق وتجاهل المعارضة أمر مستحيل.
الرئيس السوري بشار الأسد يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
صحيفة تركية تكشف عن المكان والموعد المحتمل للقاء بين الأسد وأردوغان
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وخلص فيدان بالقول إنه يتعين على السلطات إجراء حوار مع المعارضة حتى تبدأ في مناقشة حل المشكلات.
بشار الأسد يؤكد استعداده للقاء أردوغان إذا كان في مصلحة سوريا... فيديو
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس.
ومن جانبه، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة كغيرها من الدول بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.
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