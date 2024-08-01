https://sarabic.ae/20240801/تركيا-أردوغان-والأسد-قد-يجريان-محادثات-في-دولة-ثالثة-1091311467.html

تركيا: أردوغان والأسد قد يجريان محادثات في دولة ثالثة

تركيا: أردوغان والأسد قد يجريان محادثات في دولة ثالثة

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد قد يلتقيان في دولة ثالثة لإجراء محادثات مشتركة. 01.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-01T08:53+0000

2024-08-01T08:53+0000

2024-08-01T08:53+0000

العالم

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وقال فيدان خلال مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية، إن أنقرة تريد من دمشق أن تجري حوارا مع المعارضة السورية.ولفت الوزير في الوقت نفسه إلى أن الجانب السوري مستعد لعقد اجتماع دون أي شروط مسبقة، مضيفا أن "المصالحة مع المعارضة السورية هي مهمة السلطات السورية، وأنقرة تشجع ذلك، لكن لا تستطيع إجبارهم وخيار التوصل إلى اتفاق مع دمشق وتجاهل المعارضة أمر مستحيل. وخلص فيدان بالقول إنه يتعين على السلطات إجراء حوار مع المعارضة حتى تبدأ في مناقشة حل المشكلات.بشار الأسد يؤكد استعداده للقاء أردوغان إذا كان في مصلحة سوريا... فيديووفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس. ومن جانبه، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة كغيرها من الدول بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.

https://sarabic.ae/20240727/صحيفة-تركية-تكشف-عن-المكان-والموعد-المحتمل-للقاء-بين-الأسد-وأردوغان-1091168218.html

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