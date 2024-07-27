https://sarabic.ae/20240727/صحيفة-تركية-تكشف-عن-المكان-والموعد-المحتمل-للقاء-بين-الأسد-وأردوغان-1091168218.html

صحيفة تركية تكشف عن المكان والموعد المحتمل للقاء بين الأسد وأردوغان

صحيفة تركية تكشف عن المكان والموعد المحتمل للقاء بين الأسد وأردوغان

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة تركية، اليوم السبت، بإمكانية عقد اللقاء الأول بين الرئيسين السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال شهر أغسطس/ آب المقبل. 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T08:44+0000

2024-07-27T08:44+0000

2024-07-27T08:44+0000

العالم

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وذكرت صحيفة "تركيا" التركية نقلا عن مصادر حكومية أن اللقاء الأول منذ أكثر من عشر سنوات بين الرئيسين السوري والتركي قد يحدث خلال شهر أغسطس عند نقطة تفتيش حدودية.وكتبت الصحيفة أن العملية تتحرك بسرعة كبيرة، وقد تظهر صورة مشتركة للزعيمين خلال شهر أغسطس، مضيفة أن أجهزة المخابرات في البلدين عقدت ثلاثة اجتماعات على الأقل في يوليو/ تموز في إطار جهود تطبيع العلاقات.بشار الأسد يؤكد استعداده للقاء أردوغان إذا كان في مصلحة سوريا... فيديووفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس.ومن جانبه، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، إن روسيا مهتمة كغيرها من الدول بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.

https://sarabic.ae/20240724/تركيا-نعمل-على-تنظيم-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-والنفط-يجب-أن-يعود-للسوريين--1091093337.html

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