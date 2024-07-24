https://sarabic.ae/20240724/تركيا-نعمل-على-تنظيم-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-والنفط-يجب-أن-يعود-للسوريين--1091093337.html
تركيا: نعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد والنفط يجب أن يعود للسوريين
تركيا: نعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد والنفط يجب أن يعود للسوريين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري، بشار الأسد، لكن من السابق... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T15:10+0000
2024-07-24T15:10+0000
2024-07-24T15:39+0000
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وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "لقد قدم رئيسنا مثل هذا الاقتراح (اجتماع الرئيسين)، وأنا أعمل على هذه القضية، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء".وأكد فيدان أنه "يجب مكافحة "بي كي كي/ واي بي جي" وإعادة المنشآت النفطية وموارد طاقة التي استولت عليها إلى الشعب السوري".وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، إن روسيا مهتمة كغيرها من الدول بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستعد لعقد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد.وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية، نقلا عن مصدر، إن "أول اجتماع بين أردوغان والأسد، منذ سنوات عديدة، قد يعقد في موسكو في أغسطس(آب المقبل)"، وزعم المصدر أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمكن أن يقوم بدور الوسيط في المفاوضات"، وسرعان ما نفى مصدر دبلوماسي تركي تقرير وسائل الإعلام التركية.وفي وقت سابق، قال أردوغان إن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وزملاؤه يعكفون على تحديد خطة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وتنفيذ المفاوضات بين رئيسي تركيا وسوريا، وأضاف أن فيدان مخول بتنظيم اجتماعه مع الأسد، ربما في دولة ثالثة.وردت الخارجية السورية، بالقول إن "تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا يجب أن يرتكز على العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل، عام 2011".خبير: لقاء الأسد وأردوغان نتاج لـ"أستانا".. وانسحاب تركيا من سوريا سيحرج الاحتلال الأمريكيالخارجية العراقية: موافقة مبدئية على مبادرتنا لعقد لقاء بين الرئيسين السوري والتركي
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https://sarabic.ae/20240707/أردوغان-في-اللحظة-التي-يتخذ-فيها-الرئيس-السوري-خطوة-نحو-تحسين-العلاقات-مع-تركيا-سنرد-بالمثل-1090564422.html
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, رجب طيب أردوغان
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, رجب طيب أردوغان
تركيا: نعمل على تنظيم لقاء بين أردوغان والأسد والنفط يجب أن يعود للسوريين
15:10 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 15:39 GMT 24.07.2024)
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أنه يعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس السوري، بشار الأسد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء ملموس، بحسب قوله.
وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "لقد قدم رئيسنا مثل هذا الاقتراح (اجتماع الرئيسين)، وأنا أعمل على هذه القضية، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء".
وأكد فيدان أنه "يجب مكافحة "بي كي كي/ واي بي جي" وإعادة المنشآت النفطية وموارد طاقة التي استولت عليها إلى الشعب السوري".
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الثلاثاء، إن روسيا مهتمة كغيرها من الدول بتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تستعد لعقد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد.
وقالت صحيفة "ديلي صباح" التركية، نقلا عن مصدر، إن "أول اجتماع بين أردوغان والأسد، منذ سنوات عديدة، قد يعقد في موسكو في أغسطس(آب المقبل)"، وزعم المصدر أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يمكن أن يقوم بدور الوسيط في المفاوضات
"، وسرعان ما نفى مصدر دبلوماسي تركي تقرير وسائل الإعلام التركية.
وقال الأسد، في 15 تموز/ يوليو الجاري، إنه مستعد للقاء نظيره التركي، إذا كان ذلك يلبي المصالح الوطنية السورية.
وفي وقت سابق، قال أردوغان إن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وزملاؤه يعكفون على تحديد خطة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
وتنفيذ المفاوضات بين رئيسي تركيا وسوريا، وأضاف أن فيدان مخول بتنظيم اجتماعه مع الأسد، ربما في دولة ثالثة.
وردت الخارجية السورية، بالقول إن "تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا
يجب أن يرتكز على العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل، عام 2011".