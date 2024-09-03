تركيا... الاتصالات جارية بشأن لقاء بين أردوغان والأسد

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
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https://sarabic.ae/20240903/تركيا-الاتصالات-جارية-بشأن-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-1092358432.html
تركيا... الاتصالات جارية بشأن لقاء بين أردوغان والأسد
تركيا... الاتصالات جارية بشأن لقاء بين أردوغان والأسد
سبوتنيك عربي
أفاد الممثل الرسمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جيليك، اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات على مستوى أجهزة الاستخبارات بشأن لقاء الرئيسين التركي رجب... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T14:43+0000
2024-09-03T14:43+0000
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وأكد جيليك، في مؤتمر صحفي، أن "الاتصالات على مستوى أجهزة المخابرات حول لقاء الأسد وأردوغان، جارية، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد".وأضاف: "العمل مستمر على مستوى الاستخبارات. لم نصل بعد إلى المستوى الذي سيجتمع فيه الوزراء، لذلك لم يتم اتخاذ قرار على مستوى القيادة بعد لدينا ولديهم. سيتم مناقشة الشروط على طاولة المفاوضات. وضع شروط متبادلة، هذا ما تعنيه المفاوضات. أنت تتفاوض لإيجاد أرضية مشتركة. سيتم تنفيذ الجدول الزمني لاجتماع القادة اعتمادا على هذا النهج".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة ترحب بجهود روسيا لإقامة علاقات تعاون بين تركيا وسوريا، وستواصل جهودها لتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات مع دمشق، على أساس مبدأ حسن النية ودون شروط مسبقة.وفي 10 مايو/ أيار 2023، عُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في العاصمة الروسية موسكو، وبناء على نتائجه، وجّه الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، لكن الرئيس السوري بشار الأسد، قال لاحقا، قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الشعب (البرلمان)، إنه "لم يتم إحراز أي تقدم في هذه المبادرة، رغم الجهود المخلصة للوسطاء المتمثلين في روسيا وإيران".وزير الدفاع التركي: لا توجد مشاكل تواجه عودة العلاقات بين أنقرة ودمشقخبير لـ "سبوتنيك": سوريا وتركيا ستعملان على عودة اللاجئين والحفاظ على أمن الحدود
https://sarabic.ae/20240829/باحث-السياسي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-دور-إيجابي-روسي-في-استئناف-العلاقات-بين-سوريا-وتركيا--1092215549.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, بشار الأسد, العالم العربي
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, بشار الأسد, العالم العربي

تركيا... الاتصالات جارية بشأن لقاء بين أردوغان والأسد

14:43 GMT 03.09.2024
© Sputnik . Ria novosti / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري، بشار الأسد
الرئيس السوري، بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Sputnik . Ria novosti
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تابعنا عبر
أفاد الممثل الرسمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عمر جيليك، اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات على مستوى أجهزة الاستخبارات بشأن لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، مستمرة، لكن لا يوجد قرار محدد بعد، بحسب قوله.
وأكد جيليك، في مؤتمر صحفي، أن "الاتصالات على مستوى أجهزة المخابرات حول لقاء الأسد وأردوغان، جارية، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد".
وأضاف: "العمل مستمر على مستوى الاستخبارات. لم نصل بعد إلى المستوى الذي سيجتمع فيه الوزراء، لذلك لم يتم اتخاذ قرار على مستوى القيادة بعد لدينا ولديهم. سيتم مناقشة الشروط على طاولة المفاوضات. وضع شروط متبادلة، هذا ما تعنيه المفاوضات. أنت تتفاوض لإيجاد أرضية مشتركة. سيتم تنفيذ الجدول الزمني لاجتماع القادة اعتمادا على هذا النهج".
الرئيس السوري بشار الأسد (إلى اليمين) ورئيس الوزراء التركي سابقا (الرئيس الحالي) رجب طيب أردوغان قبل اجتماع رسمي في اسطنبول في 9 مايو 2010. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
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وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة ترحب بجهود روسيا لإقامة علاقات تعاون بين تركيا وسوريا، وستواصل جهودها لتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات مع دمشق، على أساس مبدأ حسن النية ودون شروط مسبقة.
وفي 10 مايو/ أيار 2023، عُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في العاصمة الروسية موسكو، وبناء على نتائجه، وجّه الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، لكن الرئيس السوري بشار الأسد، قال لاحقا، قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الشعب (البرلمان)، إنه "لم يتم إحراز أي تقدم في هذه المبادرة، رغم الجهود المخلصة للوسطاء المتمثلين في روسيا وإيران".
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