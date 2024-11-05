https://sarabic.ae/20241105/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مخازن-أسلحة-لحزب-الله-في-ريف-حمص-غربي-سوريا-1094515321.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "مخازن أسلحة لحزب الله" في ريف حمص غربي سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "مخازن أسلحة لحزب الله" في ريف حمص غربي سوريا
سبوتنيك عربي
نفذت طائرات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات على بنايات في المنطقة الصناعية، بريف محافظة حمص غربي سوريا، بدعوى أنها مخازن أسلحة لحزب الله اللبناني. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T17:32+0000
2024-11-05T17:32+0000
2024-11-05T17:32+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102632/30/1026323017_0:164:3136:1928_1920x0_80_0_0_a62eeaf66306e4828a4f76fbfb059a0e.jpg
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وحدة الذخيرة التابعة لحزب الله تتولى مسؤولية تخزين الأسلحة في لبنان، وقد وسعت مؤخراً أنشطتها في سوريا بمنطقة القصير، قرب الحدود السورية اللبنانية".وأردف: "هذا مثال آخر على قيام حزب الله بإنشاء بنية تحتية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب".وأشارت الوكالة إلى أن "الهجوم الإسرائيلي استهدف أيضاً بعض الأبنية السكنية المحيطة بالمنطقة الصناعية في القصير بريف حمص.والهجوم الإسرائيلي هو الثاني من نوعه على المنطقة ذاتها خلال أسبوع واحد، إذ أغارت مقاتلات إسرائيلية، الخميس الماضي، على المنطقة الصناعية وأحياء سكنية في ريف محافظة حمص، ما تسبب بوقوع أضرار في عدة بنايات. حسبما أفادت "سانا" وقتذاك. وأكدت مجددا على حق سوريا المشروع في "الدفاع عن أرضها وشعبها ومقاومة هذه الجرائم بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن "عمليات عسكرية" في الضفة وسوريا ولبنان
https://sarabic.ae/20241025/عدوانان-إسرائيليان-يهددان-بقطع-التواصل-البري-نهائيا-بين-لبنان-وسوريا-صور-1094155981.html
https://sarabic.ae/20241027/سوريا-تطور-معبر-نصيب-الحدودي-مع-الأردن-بعد-تدمير-إسرائيل-لمعابرها-مع-لبنان-1094220333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102632/30/1026323017_174:0:2962:2091_1920x0_80_0_0_53a0434ed3f103e30f396eec70b8855e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "مخازن أسلحة لحزب الله" في ريف حمص غربي سوريا
نفذت طائرات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات على بنايات في المنطقة الصناعية، بريف محافظة حمص غربي سوريا، بدعوى أنها مخازن أسلحة لحزب الله اللبناني.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وحدة الذخيرة التابعة لحزب الله تتولى مسؤولية تخزين الأسلحة في لبنان، وقد وسعت مؤخراً أنشطتها في سوريا بمنطقة القصير، قرب الحدود السورية اللبنانية".
وأردف: "هذا مثال آخر على قيام حزب الله بإنشاء بنية تحتية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب".
ومن جهتها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن هجوما إسرائيليا استهدف المنطقة الصناعية في منطقة القصير بريف محافظة حمص غربي سوريا.
وأشارت الوكالة إلى أن "الهجوم الإسرائيلي استهدف أيضاً بعض الأبنية السكنية المحيطة بالمنطقة الصناعية في القصير بريف حمص.
ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن مدير صحة حمص، تأكيده "عدم وصول أي إصابة إلى المستشفيات جراء الهجوم.
والهجوم الإسرائيلي هو الثاني من نوعه على المنطقة ذاتها خلال أسبوع واحد، إذ أغارت مقاتلات إسرائيلية، الخميس الماضي، على المنطقة الصناعية وأحياء سكنية في ريف محافظة حمص، ما تسبب بوقوع أضرار في عدة بنايات. حسبما أفادت "سانا" وقتذاك.
ودعت سوريا، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية مطلع الشهر الماضي، "العالم" إلى وضع حد "لهذا التفلت الإسرائيلي" الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت مجددا على حق سوريا المشروع في "الدفاع عن أرضها وشعبها ومقاومة هذه الجرائم بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".