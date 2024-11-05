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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "مخازن أسلحة لحزب الله" في ريف حمص غربي سوريا

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "مخازن أسلحة لحزب الله" في ريف حمص غربي سوريا

سبوتنيك عربي

نفذت طائرات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات على بنايات في المنطقة الصناعية، بريف محافظة حمص غربي سوريا، بدعوى أنها مخازن أسلحة لحزب الله اللبناني. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T17:32+0000

2024-11-05T17:32+0000

2024-11-05T17:32+0000

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وحدة الذخيرة التابعة لحزب الله تتولى مسؤولية تخزين الأسلحة في لبنان، وقد وسعت مؤخراً أنشطتها في سوريا بمنطقة القصير، قرب الحدود السورية اللبنانية".وأردف: "هذا مثال آخر على قيام حزب الله بإنشاء بنية تحتية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب".وأشارت الوكالة إلى أن "الهجوم الإسرائيلي استهدف أيضاً بعض الأبنية السكنية المحيطة بالمنطقة الصناعية في القصير بريف حمص.والهجوم الإسرائيلي هو الثاني من نوعه على المنطقة ذاتها خلال أسبوع واحد، إذ أغارت مقاتلات إسرائيلية، الخميس الماضي، على المنطقة الصناعية وأحياء سكنية في ريف محافظة حمص، ما تسبب بوقوع أضرار في عدة بنايات. حسبما أفادت "سانا" وقتذاك. وأكدت مجددا على حق سوريا المشروع في "الدفاع عن أرضها وشعبها ومقاومة هذه الجرائم بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن "عمليات عسكرية" في الضفة وسوريا ولبنان

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