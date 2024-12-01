https://sarabic.ae/20241201/الرئيس-السوري-يتعهد-بـ-استخدام-القوة-للقضاء-على-الإرهاب---عاجل-1095371176.html

الرئيس السوري يتعهد بـ "استخدام القوة للقضاء على الإرهاب"

الرئيس السوري يتعهد بـ "استخدام القوة للقضاء على الإرهاب"

سبوتنيك عربي

تعهد الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، بـ "استخدام القوة للقضاء على الإرهاب". 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T12:33+0000

2024-12-01T12:33+0000

2024-12-01T12:42+0000

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بشار الأسد

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أكد أمس السبت، أن بلاده "مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم".وشدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن "سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحر الإرهابيين والقضاء عليهم، مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الجمعة الماضي، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية.وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

https://sarabic.ae/20241130/السوداني-يؤكد-للأسد-استعداد-العراق-لتقديم-الدعم-لسوريا-لمواجهة-الإرهاب-1095358217.html

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أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, العالم العربي