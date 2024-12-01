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فيدان يؤكد لبلينكن دعم تركيا خفض التوترات في سوريا
فيدان يؤكد لبلينكن دعم تركيا خفض التوترات في سوريا
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تركزت حول سوريا. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T16:26+0000
2024-12-01T16:28+0000
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وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية، لـ"سبوتنيك"، أن "وزير الخارجية هاكان فيدان، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، في الأول من ديسمبر (اليوم الأحد)، حيث تمت مناقشة آخر التطورات في سوريا".وأشار إلى أن "العملية السياسية بين الدولة السورية والمعارضة يجب أن تكتمل لإحلال السلام والهدوء في سوريا"، كما أشار إلى أن تركيا "لن تسمح أبدا بالقيام بأنشطة إرهابية ضدها وضد المدنيين السوريين".وأضاف المصدر أنه "تم خلال المحادثة أيضًا مناقشة قضايا أوكرانيا وجنوب القوقاز، بالإضافة إلى قطاع غزة".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241201/بيدرسون-يدعو-إلى-محادثات-سلام-شاملة-بشأن-سوريا-1095372521.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم

فيدان يؤكد لبلينكن دعم تركيا خفض التوترات في سوريا

16:26 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 16:28 GMT 01.12.2024)
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تركزت حول سوريا.
وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية، لـ"سبوتنيك"، أن "وزير الخارجية هاكان فيدان، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، في الأول من ديسمبر (اليوم الأحد)، حيث تمت مناقشة آخر التطورات في سوريا".

وقال فيدان إن "تركيا ضد أي تطور للأحداث من شأنه أن يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن "العملية السياسية بين الدولة السورية والمعارضة يجب أن تكتمل لإحلال السلام والهدوء في سوريا"، كما أشار إلى أن تركيا "لن تسمح أبدا بالقيام بأنشطة إرهابية ضدها وضد المدنيين السوريين".
وأضاف المصدر أنه "تم خلال المحادثة أيضًا مناقشة قضايا أوكرانيا وجنوب القوقاز، بالإضافة إلى قطاع غزة".
غير بيدرسون المبعوث الخاص لسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
بيدرسون يدعو إلى محادثات سلام شاملة بشأن سوريا
13:44 GMT

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تعهد الرئيس السوري، بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي، وفقا للرئاسة السورية.
وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.
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