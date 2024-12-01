https://sarabic.ae/20241201/فيدان-يؤكد-لبلينكن-دعم-تركيا-خفض-التوترات-في-سوريا-1095376330.html

فيدان يؤكد لبلينكن دعم تركيا خفض التوترات في سوريا

فيدان يؤكد لبلينكن دعم تركيا خفض التوترات في سوريا

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تركزت حول سوريا. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T16:26+0000

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وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية، لـ"سبوتنيك"، أن "وزير الخارجية هاكان فيدان، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، في الأول من ديسمبر (اليوم الأحد)، حيث تمت مناقشة آخر التطورات في سوريا".وأشار إلى أن "العملية السياسية بين الدولة السورية والمعارضة يجب أن تكتمل لإحلال السلام والهدوء في سوريا"، كما أشار إلى أن تركيا "لن تسمح أبدا بالقيام بأنشطة إرهابية ضدها وضد المدنيين السوريين".وأضاف المصدر أنه "تم خلال المحادثة أيضًا مناقشة قضايا أوكرانيا وجنوب القوقاز، بالإضافة إلى قطاع غزة".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه القائم بصلاحيات الرئيس الأبخازي، وفقا للرئاسة السورية.وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال، أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة، وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها، أيا كان داعموه ورعاته، والإرهابيون لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.

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