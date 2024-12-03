https://sarabic.ae/20241203/باحث-في-العلاقات-الدولية-أحداث-سوريا-هي-امتداد-للمشروع-الإسرائيلي-لتشكيل-شرق-أوسط-جديد-1095428048.html

باحث في العلاقات الدولية: أحداث سوريا هي امتداد للمشروع الإسرائيلي لتشكيل شرق أوسط جديد

باحث في العلاقات الدولية: أحداث سوريا هي امتداد للمشروع الإسرائيلي لتشكيل شرق أوسط جديد

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طارق فخري، أنّ "ما يحدث في سوريا هو امتداد للمشروع الإسرائيلي الهادف إلى تشكيل "الشرق الأوسط الجديد"، بعد فشله في كل من... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T08:09+0000

2024-12-03T08:09+0000

2024-12-03T08:09+0000

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وأوضح فخري في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "نتنياهو يعمل على "تراكم إنجازات تكتيكية" على مستوى محور المقاومة، ليقدمها للداخل والخارج كإنجازات فعلية". ولفت إلى أنّ "هذه التصرفات من قبل إسرائيل كانت متوقعة، خصوصاً أن نتنياهو كان صريحاً في خطابه عندما قدم للشعب الإسرائيلي أسباب وقف المعركة في لبنان والتوجه نحو الساحة السورية بعد تهديدات الرئيس السوري بشار الأسد".وأكد فخري أنّ "هناك هدفين رئيسيين في ما يحدث في سوريا: الأول هو إخراج سوريا من محور المقاومة، وإذا فشلت إسرائيل في تحقيق ذلك، فسيتم اللجوء إلى الهدف الثاني الذي يتجسد في محاولة قطع خط الإمداد بين سوريا ولبنان في محاولة لخنق المقاومة".وفي ما يخص الوضع في لبنان، أكد ضيف "سبوتنيك" أنّ "نتنياهو يحاول استعراض قوته في لبنان من خلال تصعيد المواقف بهدف تسويق صورة "نصر" للداخل الإسرائيلي، وخاصة لسكان الشمال".وتحدث فخري عن المحاولات الإسرائيلية في غزة، حيث قال إنّ "نتنياهو يسعى للخروج من المأزق الذي أدخل نفسه فيه، سواء في غزة أو لبنان". وأشار إلى أنّ "نتنياهو وجد نفسه عاجزاً في الميدان اللبناني، وهو يواجه معارضة شديدة داخل إسرائيل، ويحاول من خلال هذه التصرفات الهوجاء تحقيق "نصر صوري" . وأضاف أنّ "نتنياهو انتقل من الساحة اللبنانية إلى الساحة السورية، حيث يسعى الآن لحشد جميع قواه لمحاربة إيران".ورغم القوة العسكرية الإسرائيلية، أكد فخري أنّ "نتنياهو لم ينجح في تحقيق أهدافه سواء تجاه حماس في غزة أو في لبنان". وتابع أنه "حتى بعد اغتيال قيادات الصف الأول من حزب الله، فشل في تحقيق ما كان يأمل فيه، لذلك قرر القفز إلى سوريا".وشدد فخري على أنّ "المقاومة الفلسطينية هي التي تمنع نتنياهو من فرض حكم عسكري على قطاع غزة، وأن العامل الأساسي هو ألا ترضخ المقاومة الفلسطينية للشروط الإسرائيلية في أي اتفاق مستقبلي". وأكد أنه "لن يكون هناك العودة إلى حل الدولتين، خصوصاً في ظل رفض إسرائيل له منذ البداية". كما تساءل عن إمكانية أن "يوجه نتنياهو ضربة قوية لإيران قبل وصول الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، وتهديدات بتوجيه ضربة إلى البرنامج النووي الإيراني".تصويت... برأيك هل تزامن أحداث حلب مع وقف إطلاق النار في لبنان "مجرد صدفة"؟

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الشرق الأوسط, حصري, تقارير سبوتنيك