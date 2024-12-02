https://sarabic.ae/20241202/الكرملين-يؤكد-مواصلة-روسيا-دعمها--للأسد-1095397211.html

الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد

الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا تواصل دعمها للرئيس السوري بشار الأسد، وسط تدهور الوضع في سوريا. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T09:34+0000

2024-12-02T09:34+0000

2024-12-02T09:48+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، تعليقًا على الوضع في سوريا: "نحن بالطبع نواصل دعم بشار الأسد".وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو: "لدينا الآن اتصالات وثيقة في الواقع مع جميع اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك ممثلو إيران وتركيا".وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بـ"التعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.الجيش السوري يتصدى للتنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب ويسقط 17 مسيرةمصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في إدلب وحلب

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