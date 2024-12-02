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الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
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الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا تواصل دعمها للرئيس السوري بشار الأسد، وسط تدهور الوضع في سوريا. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T09:34+0000
2024-12-02T09:48+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، تعليقًا على الوضع في سوريا: "نحن بالطبع نواصل دعم بشار الأسد".وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو: "لدينا الآن اتصالات وثيقة في الواقع مع جميع اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك ممثلو إيران وتركيا".وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بـ"التعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.الجيش السوري يتصدى للتنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب ويسقط 17 مسيرةمصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في إدلب وحلب
https://sarabic.ae/20241202/الداخلية-العراقية-حدودنا-مع-سوريا-لا-يمكن-اختراقها-1095396998.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد

09:34 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 09:48 GMT 02.12.2024)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء في مقر قيادة القوات المسلحة الروسية، سوريا 7 يناير 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد خلال اللقاء في مقر قيادة القوات المسلحة الروسية، سوريا 7 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا تواصل دعمها للرئيس السوري بشار الأسد، وسط تدهور الوضع في سوريا.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي، تعليقًا على الوضع في سوريا: "نحن بالطبع نواصل دعم بشار الأسد".

وتابع: "نحن نواصل اتصالاتنا على المستويات المناسبة، ونقوم بتحليل الوضع. وسيتم تشكيل موقف بشأن ما هو مطلوب لتحقيق استقرار الوضع".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو: "لدينا الآن اتصالات وثيقة في الواقع مع جميع اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك ممثلو إيران وتركيا".

وأضاف رودينكو، متحدثاً عن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا بشأن سوريا: "لا يمكن استبعاد مثل هذا الاجتماع - سواء كان ذلك في روسيا أو في أي مكان آخر".

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09:22 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بـ"التعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.

وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
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