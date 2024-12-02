https://sarabic.ae/20241202/الداخلية-العراقية-حدودنا-مع-سوريا-لا-يمكن-اختراقها-1095396998.html
الداخلية العراقية: حدودنا مع سوريا لا يمكن اختراقها
الداخلية العراقية: حدودنا مع سوريا لا يمكن اختراقها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أن التحصينات العراقية الموجودة على الحدود السورية هي الأفضل تأمينا، مشددة على أنها غير قابلة للاختراق. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T09:22+0000
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ونقل موقع "السومرية" عن المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، قال فيها إن "حدودنا مزودة بكاميرات حرارية ذكية تعمل على مدار 24 ساعة، وهناك تعزيزات على الحدود مع سوريا أرسلت مؤخرا".ولفت المتحدث إلى "إرسال قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي وقطعات من فرقة الرد السريع ومن الشرطة الاتحادية إلى الحدود السورية"، مؤكدًا أن "التحصينات على الحدود السورية هي الأفضل تأميناً ولا يمكن اختراقها".وفي وقت سابق، أجرى فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي هاكان فيدان، ناقش الطرفان خلاله الأوضاع الراهنة في سوريا، معتبرين أنها "معقدة جدًا ويجب ألا تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة".وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: "تم خلال الاتصال مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وتبادل وجهات النظر بشأنها"، فيما أكد الجانبان أن الأوضاع الراهنة في سوريا "معقدة جداً ويجب ألا تشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".وبحسب البيان، أعرب حسين عن قلق العراق تجاه هذه التطورات، في حين شدد فيدان على أن "أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا".كما شدد الوزيران على ضرورة استمرار التواصل خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الأمني في المنطقة، ومنع تأثير الوضع غير المستقر في سوريا على الدول المحيطة ودول الجوار السوري.واتفق الوزيران على أهمية استمرار التشاور ومتابعة المستجدات بشكل مشترك، مع العمل على تنسيق المواقف للتعامل مع التحديات الإقليمية، بحسب البيان.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بـ"التعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".
https://sarabic.ae/20241202/الخارجية-الإيرانية-نشاط-الإرهاب-في-سوريا-عقب-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ليس-صدفة-1095395601.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
الداخلية العراقية: حدودنا مع سوريا لا يمكن اختراقها
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أن التحصينات العراقية الموجودة على الحدود السورية هي الأفضل تأمينا، مشددة على أنها غير قابلة للاختراق.
ونقل موقع
"السومرية" عن المتحدث باسم الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، قال فيها إن "حدودنا مزودة بكاميرات حرارية ذكية تعمل على مدار 24 ساعة، وهناك تعزيزات على الحدود مع سوريا أرسلت مؤخرا".
ولفت المتحدث إلى "إرسال قطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي وقطعات من فرقة الرد السريع ومن الشرطة الاتحادية إلى الحدود السورية"، مؤكدًا أن "التحصينات على الحدود السورية هي الأفضل تأميناً ولا يمكن اختراقها".
وفي وقت سابق، أجرى فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً بنظيره التركي هاكان فيدان، ناقش الطرفان خلاله الأوضاع الراهنة في سوريا، معتبرين أنها "معقدة جدًا ويجب ألا تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة".
وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: "تم خلال الاتصال مناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وتبادل وجهات النظر بشأنها"، فيما أكد الجانبان أن الأوضاع الراهنة في سوريا "معقدة جداً ويجب ألا تشكّل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".
وبحسب البيان، أعرب حسين عن قلق العراق تجاه هذه التطورات،
في حين شدد فيدان على أن "أمن العراق واستقراره يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا".
كما شدد الوزيران على ضرورة استمرار التواصل خلال الأيام المقبلة لتقييم الوضع الأمني في المنطقة، ومنع تأثير الوضع غير المستقر في سوريا على الدول المحيطة ودول الجوار السوري.
واتفق الوزيران على أهمية استمرار التشاور ومتابعة المستجدات بشكل مشترك، مع العمل على تنسيق المواقف للتعامل مع التحديات الإقليمية، بحسب البيان.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بـ"التعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".