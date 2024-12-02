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الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة

الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة

سبوتنيك عربي

أعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن نشاط الجماعات الإرهابية في سوريا بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان "لا يعتبر من قبيل الصدفة". 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T08:59+0000

2024-12-02T08:59+0000

2024-12-02T08:59+0000

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وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، "كون الجماعات الإرهابية أصبحت نشطة في سوريا مباشرة بعد وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة".وأشار بقائي إلى أن طهران تتشارك مع أنقرة "نفس قدر المخاوف" حول التطورات في سوريا، لافتا إلى أن اجتماعات وزير الخارجية اليوم في أنقرة ستهدف إلى مكافحة الإرهاب.وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهابالأسد في اتصال هاتفي مع ابن زايد: سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها على دحر الإرهابيين والقضاء عليهم

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