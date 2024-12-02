الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة

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الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
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الجوع يفتك باليمنيين
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المقهى الثقافي
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9 د
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10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
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13:29 GMT
30 د
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17:03 GMT
30 د
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18:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
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107 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
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مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20241202/الخارجية-الإيرانية-نشاط-الإرهاب-في-سوريا-عقب-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ليس-صدفة-1095395601.html
الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة
الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن نشاط الجماعات الإرهابية في سوريا بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان "لا يعتبر من قبيل الصدفة". 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T08:59+0000
2024-12-02T08:59+0000
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وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، "كون الجماعات الإرهابية أصبحت نشطة في سوريا مباشرة بعد وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة".وأشار بقائي إلى أن طهران تتشارك مع أنقرة "نفس قدر المخاوف" حول التطورات في سوريا، لافتا إلى أن اجتماعات وزير الخارجية اليوم في أنقرة ستهدف إلى مكافحة الإرهاب.وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهابالأسد في اتصال هاتفي مع ابن زايد: سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها على دحر الإرهابيين والقضاء عليهم
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https://sarabic.ae/20241201/وزارة-الدفاع-السورية-مقتل-وإصابة-عشرات-الإرهابيين-في-قصف-سوري-روسي-مشترك-بريف-حلب-1095381641.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران

الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة

08:59 GMT 02.12.2024
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن نشاط الجماعات الإرهابية في سوريا بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان "لا يعتبر من قبيل الصدفة".
وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، "كون الجماعات الإرهابية أصبحت نشطة في سوريا مباشرة بعد وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "أي انعدام للأمن أو انتشار للإرهاب في سوريا لن يقتصر تأثيره على هذا البلد فقط".

الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
عراقجي يؤكد للأسد استعداد إيران لتقديم الدعم الشامل لسوريا في محاربة الإرهاب
أمس, 18:19 GMT
وأشار بقائي إلى أن طهران تتشارك مع أنقرة "نفس قدر المخاوف" حول التطورات في سوريا، لافتا إلى أن اجتماعات وزير الخارجية اليوم في أنقرة ستهدف إلى مكافحة الإرهاب.

وأوضح بقائي أن "تركيا وإيران وروسيا بذلوا جهودا كبيرة على مدار 8 سنوات لخفض التوتر بالمناطق السورية".

الطيران السوري يدك مواقع داعش جنوبي دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
وزارة الدفاع السورية: مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين في قصف سوري روسي مشترك بريف حلب
أمس, 18:56 GMT
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهاب
الأسد في اتصال هاتفي مع ابن زايد: سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها على دحر الإرهابيين والقضاء عليهم
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