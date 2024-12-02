https://sarabic.ae/20241202/الخارجية-الإيرانية-نشاط-الإرهاب-في-سوريا-عقب-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-ليس-صدفة-1095395601.html
الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة
الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن نشاط الجماعات الإرهابية في سوريا بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان "لا يعتبر من قبيل الصدفة". 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T08:59+0000
2024-12-02T08:59+0000
2024-12-02T08:59+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، "كون الجماعات الإرهابية أصبحت نشطة في سوريا مباشرة بعد وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة".وأشار بقائي إلى أن طهران تتشارك مع أنقرة "نفس قدر المخاوف" حول التطورات في سوريا، لافتا إلى أن اجتماعات وزير الخارجية اليوم في أنقرة ستهدف إلى مكافحة الإرهاب.وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.السوداني يؤكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم لسوريا لمواجهة الإرهابالأسد في اتصال هاتفي مع ابن زايد: سوريا قادرة وبمساعدة حلفائها على دحر الإرهابيين والقضاء عليهم
https://sarabic.ae/20241201/عراقجي-يؤكد-للأسد-استعداد-إيران-لتقديم-الدعم-الشامل-لسوريا-في-محاربة-الإرهاب-1095380987.html
https://sarabic.ae/20241201/وزارة-الدفاع-السورية-مقتل-وإصابة-عشرات-الإرهابيين-في-قصف-سوري-روسي-مشترك-بريف-حلب-1095381641.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إيران
الخارجية الإيرانية: نشاط الإرهاب في سوريا عقب وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن نشاط الجماعات الإرهابية في سوريا بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان "لا يعتبر من قبيل الصدفة".
وأكد بقائي، في مؤتمر الوزارة الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، "كون الجماعات الإرهابية أصبحت نشطة في سوريا مباشرة بعد وقف إطلاق النار في لبنان ليس صدفة".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "أي انعدام للأمن أو انتشار للإرهاب في سوريا لن يقتصر تأثيره على هذا البلد فقط".
وأشار بقائي إلى أن طهران تتشارك مع أنقرة "نفس قدر المخاوف" حول التطورات في سوريا، لافتا إلى أن اجتماعات وزير الخارجية اليوم في أنقرة ستهدف إلى مكافحة الإرهاب.
وأوضح بقائي أن "تركيا وإيران وروسيا بذلوا جهودا كبيرة على مدار 8 سنوات لخفض التوتر بالمناطق السورية".
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة
، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.