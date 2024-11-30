https://sarabic.ae/20241130/مصر-تعرب-عن-قلقها--إزاء-التطورات-في-إدلب-وحلب-1095346400.html
مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في إدلب وحلب
مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في إدلب وحلب
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ عن قلق القاهرة إزاء الهجمات الإرهابية على قرى وبلدات ومواقع عسكرية... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T08:12+0000
2024-11-30T08:12+0000
2024-11-30T08:12+0000
مصر
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104449/94/1044499404_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59c0fa4e83b77bfd5ce402dc543af458.jpg
وقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت إن "الاتصال الهاتفي بين الوزيرين جري مساء أمس وتناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب". وأضافت: "تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك".وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر "الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها". وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية. وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.مركز المصالحة: سلاح الجو الروسي يواصل بالتعاون مع القوات السورية صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
https://sarabic.ae/20241129/الدفاع-السورية-نواصل-التصدي-للهجوم-الكبير-الذي-تشنه-التنظيمات-الإرهابية-في-ريفي-حلب-وإدلب-1095328609.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104449/94/1044499404_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_796d1fa3a793e24c16a3fd86e61360b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في إدلب وحلب
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ عن قلق القاهرة إزاء الهجمات الإرهابية على قرى وبلدات ومواقع عسكرية بمحافظتي حلب وإدلب، مؤكدا أن القاهرة تدعم دمشق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقلال ووحدة أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت إن "الاتصال الهاتفي بين الوزيرين جري مساء أمس وتناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب".
وأضافت: "تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك".
وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر "الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.