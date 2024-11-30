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09:53 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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07:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في إدلب وحلب
مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في إدلب وحلب
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ عن قلق القاهرة إزاء الهجمات الإرهابية على قرى وبلدات ومواقع عسكرية... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T08:12+0000
2024-11-30T08:12+0000
مصر
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وقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت إن "الاتصال الهاتفي بين الوزيرين جري مساء أمس وتناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب". وأضافت: "تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك".وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر "الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها". وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية. وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.مركز المصالحة: سلاح الجو الروسي يواصل بالتعاون مع القوات السورية صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
https://sarabic.ae/20241129/الدفاع-السورية-نواصل-التصدي-للهجوم-الكبير-الذي-تشنه-التنظيمات-الإرهابية-في-ريفي-حلب-وإدلب-1095328609.html
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مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في إدلب وحلب

08:12 GMT 30.11.2024
© Sputnik . Basil Shartouh"سبوتنيك" ترصد استعدادات الجيش السوري لاستكمال سيطرته على الطريق الدولي (M5)
سبوتنيك ترصد استعدادات الجيش السوري لاستكمال سيطرته على الطريق الدولي (M5) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ عن قلق القاهرة إزاء الهجمات الإرهابية على قرى وبلدات ومواقع عسكرية بمحافظتي حلب وإدلب، مؤكدا أن القاهرة تدعم دمشق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقلال ووحدة أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت إن "الاتصال الهاتفي بين الوزيرين جري مساء أمس وتناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب".
وأضافت: "تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك".
وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر "الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها".
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
الجيش السوري يتصدى للتنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب ويسقط 17 مسيرة
أمس, 13:47 GMT
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
مركز المصالحة: سلاح الجو الروسي يواصل بالتعاون مع القوات السورية صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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