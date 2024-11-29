https://sarabic.ae/20241129/مركز-المصالحة-سلاح-الجو-الروسي-يواصل-بالتعاون-مع-القوات-السورية-صد-الهجمات-الإرهابية-في-حلب-وإدلب-1095340841.html
مركز المصالحة: سلاح الجو الروسي يواصل بالتعاون مع القوات السورية صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
مركز المصالحة: سلاح الجو الروسي يواصل بالتعاون مع القوات السورية صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إيغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية تواصل بالتعاون مع قوات الحكومة السورية عملية صد الهجمات... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T20:32+0000
2024-11-29T20:32+0000
2024-11-29T20:32+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25e4ec399734604fa6d16a13ab66053c.jpg
وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "سجل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة تدهورا مستمرا في الوضع في الجمهورية العربية السورية بسبب شن الجماعة الإرهابية جبهة النصرة (المحظورة في روسيا) وغيرها من الجماعات المسلحة المعارضة المتطرفة هجوما مشتركا ضد مواقع الحكومة السورية".وووفقا له، فإنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل عدة مئات من الإرهابيين وما زالت عملية صد العدوان مستمرة.وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241129/الدفاع-السورية-نواصل-التصدي-للهجوم-الكبير-الذي-تشنه-التنظيمات-الإرهابية-في-ريفي-حلب-وإدلب-1095328609.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/19/1075134484_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ba2bb4313f31703474e2d6933816190d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مركز المصالحة: سلاح الجو الروسي يواصل بالتعاون مع القوات السورية صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
صرح نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إيغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية تواصل بالتعاون مع قوات الحكومة السورية عملية صد الهجمات الإرهابية في محافظتي حلب وإدلب.
وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "سجل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة تدهورا مستمرا في الوضع في الجمهورية العربية السورية بسبب شن الجماعة الإرهابية جبهة النصرة (المحظورة في روسيا) وغيرها من الجماعات المسلحة المعارضة المتطرفة هجوما مشتركا ضد مواقع الحكومة السورية".
وأضاف إيغناسيوك أن القوات الجوية الروسية، التي تقدم الدعم لسوريا، تشن هجمات صاروخية وقنابل على المعدات والقوى البشرية ومراكز السيطرة والمستودعات ومواقع المدفعية التابعة للمسلحين.
وووفقا له، فإنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل عدة مئات من الإرهابيين وما زالت عملية صد العدوان مستمرة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.