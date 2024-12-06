https://sarabic.ae/20241206/رئيس-هيئة-الأركان-الإسرائيلي-السابق-نتنياهو-لا-يريد-صفقة-شاملة-مع-حماس-1095535911.html

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق: نتنياهو لا يريد صفقة شاملة مع "حماس"

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق: نتنياهو لا يريد صفقة شاملة مع "حماس"

سبوتنيك عربي

صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال غادي آيزنكوت، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء لا يريد صفقة تبادل أسرى شاملة. 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T07:34+0000

2024-12-06T07:34+0000

2024-12-06T07:34+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093761025_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_3b2a234c779262721a6c5adef7f9c28a.jpg

وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، مع الجنرال آيزنكوت، تمنى من خلالها أن يكون مخطئا لكن نتنياهو بحسب رأيه لا يريد صفقة تبادل شاملة مع حركة "حماس".وأوضح غادي آيزنكوت، الذي كان عضوا سابقا بمجلس الحرب الإسرائيلي على غزة، أن كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متفقة على أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل شاملة مع حماس.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت ان هناك حالة من التفاؤل الحذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل، موضحة أن أعضاء المجلس الأمني الوزاري "الكابينيت" بحثوا أمس تقارير قدمها وفد المفاوضات بشأن صفقة التبادل.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، صرح الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، لافتا إلى أن هذا المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.

https://sarabic.ae/20241205/وزير-إسرائيلي-لا-أحد-في-حكومة-نتنياهو-يوافق-على-إنهاء-الحرب-والانسحاب-من-أماكن-مثل-محور-فيلادلفيا-1095497072.html

قطر

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار