https://sarabic.ae/20241206/رئيس-هيئة-الأركان-الإسرائيلي-السابق-نتنياهو-لا-يريد-صفقة-شاملة-مع-حماس-1095535911.html
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق: نتنياهو لا يريد صفقة شاملة مع "حماس"
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق: نتنياهو لا يريد صفقة شاملة مع "حماس"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال غادي آيزنكوت، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء لا يريد صفقة تبادل أسرى شاملة. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T07:34+0000
2024-12-06T07:34+0000
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وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، مع الجنرال آيزنكوت، تمنى من خلالها أن يكون مخطئا لكن نتنياهو بحسب رأيه لا يريد صفقة تبادل شاملة مع حركة "حماس".وأوضح غادي آيزنكوت، الذي كان عضوا سابقا بمجلس الحرب الإسرائيلي على غزة، أن كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متفقة على أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل شاملة مع حماس.وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت ان هناك حالة من التفاؤل الحذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل، موضحة أن أعضاء المجلس الأمني الوزاري "الكابينيت" بحثوا أمس تقارير قدمها وفد المفاوضات بشأن صفقة التبادل.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، صرح الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، لافتا إلى أن هذا المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.
https://sarabic.ae/20241205/وزير-إسرائيلي-لا-أحد-في-حكومة-نتنياهو-يوافق-على-إنهاء-الحرب-والانسحاب-من-أماكن-مثل-محور-فيلادلفيا-1095497072.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق: نتنياهو لا يريد صفقة شاملة مع "حماس"
صرح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال غادي آيزنكوت، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء لا يريد صفقة تبادل أسرى شاملة.
وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، مع الجنرال آيزنكوت، تمنى من خلالها أن يكون مخطئا لكن نتنياهو بحسب رأيه لا يريد صفقة تبادل شاملة مع حركة "حماس".
وأوضح غادي آيزنكوت، الذي كان عضوا سابقا بمجلس الحرب الإسرائيلي
على غزة، أن كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متفقة على أن الوقت حان لإبرام صفقة تبادل شاملة مع حماس.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت ان هناك حالة من التفاؤل الحذر يشوب مفاوضات صفقة التبادل، موضحة أن أعضاء المجلس الأمني الوزاري "الكابينيت" بحثوا أمس تقارير قدمها وفد المفاوضات بشأن صفقة التبادل.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة، ومن المتوقع عودة فريق "حماس" التفاوضي إلى الدوحة.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصدر مطّلع، لم تسمّه، أن "قطر استأنفت دورها كوسيط رئيسي في غزة
، ومن المتوقع عودة فريق حماس التفاوضي إلى الدوحة".
كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، صرح الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، لافتا إلى أن هذا المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.