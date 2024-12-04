https://sarabic.ae/20241204/رئيس-الوزراء-القطري-مكتب-حماس-بالدوحة-أنشئ-للتفاوض-بطلب-أمريكي-إسرائيلي-1095490524.html

رئيس الوزراء القطري: مكتب حماس بالدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي

رئيس الوزراء القطري: مكتب حماس بالدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي

سبوتنيك عربي

صرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، اليوم الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية بالعاصمة القطرية الدوحة أنشئ... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T19:14+0000

2024-12-04T19:14+0000

2024-12-04T19:14+0000

العالم العربي

قطر

أخبار قطر اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_230b9a72944fefe5a2af89e0bc77c75a.jpg

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن رئيس الوزراء القطري قوله بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة مع وصوله للسلطة. وأعرب ابن عبد الرحمن عن تفاؤله الحذر بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة الضغط على كل الأطراف لتحقيق هذا الهدف. وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، أن وفدا إسرائيليا سيتوجه غدا الخميس إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة بشأن صفقة في قطاع غزة.وقالت مصادر مقربة من الوفد الإسرائيلي، إن حركة "حماس" الفلسطينية ما تزال تصر على مطلبها بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع.وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن التهدئة في قطاع غزة.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نقاشات مكثفة أجرتها القاهرة مع حركتي فتح وحماس، إذ تهدف الوساطة المصرية إلى التوصل لاتفاق يضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ويضع أسسا لمرحلة جديدة في القطاع.ووفقًا للقناة الـ 13، ستركز المباحثات على التفاصيل الدقيقة لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، بما في ذلك إدارة الأيام الأولى للتهدئة، في حين تطالب إسرائيل بمعلومات حول أسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى حركة حماس، وهو ملف يحمل أهمية قصوى للحكومة الإسرائيلية.وتشير التقديرات المصرية، التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إلى وجود فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق خلال وقت قريب، ويُعتقد أن هذا الاتفاق قد يتم إنجازه قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة من الرئيس الحالي جو بايدن إلى دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني المقبل.

https://sarabic.ae/20241203/مهلة-إفراج-الرهائن-ما-دلالات-ومخاطر-تهديدات-ترامب-التي-وجهها-لحركة-حماس؟-1095458244.html

https://sarabic.ae/20241202/مصر-وفدان-من-فتح-وحماس-في-القاهرة-لسرعة-التوصل-لتفاهم-مشترك-حول-وقف-إطلاق-النار-وإدارة-قطاع-غزة-1095414083.html

قطر

غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية