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رئيس الوزراء القطري: مكتب حماس بالدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي
رئيس الوزراء القطري: مكتب حماس بالدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي
سبوتنيك عربي
صرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، اليوم الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية بالعاصمة القطرية الدوحة أنشئ... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T19:14+0000
2024-12-04T19:14+0000
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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن رئيس الوزراء القطري قوله بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة مع وصوله للسلطة. وأعرب ابن عبد الرحمن عن تفاؤله الحذر بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة الضغط على كل الأطراف لتحقيق هذا الهدف. وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، أن وفدا إسرائيليا سيتوجه غدا الخميس إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة بشأن صفقة في قطاع غزة.وقالت مصادر مقربة من الوفد الإسرائيلي، إن حركة "حماس" الفلسطينية ما تزال تصر على مطلبها بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع.وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن التهدئة في قطاع غزة.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نقاشات مكثفة أجرتها القاهرة مع حركتي فتح وحماس، إذ تهدف الوساطة المصرية إلى التوصل لاتفاق يضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ويضع أسسا لمرحلة جديدة في القطاع.ووفقًا للقناة الـ 13، ستركز المباحثات على التفاصيل الدقيقة لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، بما في ذلك إدارة الأيام الأولى للتهدئة، في حين تطالب إسرائيل بمعلومات حول أسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى حركة حماس، وهو ملف يحمل أهمية قصوى للحكومة الإسرائيلية.وتشير التقديرات المصرية، التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إلى وجود فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق خلال وقت قريب، ويُعتقد أن هذا الاتفاق قد يتم إنجازه قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة من الرئيس الحالي جو بايدن إلى دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20241203/مهلة-إفراج-الرهائن-ما-دلالات-ومخاطر-تهديدات-ترامب-التي-وجهها-لحركة-حماس؟-1095458244.html
https://sarabic.ae/20241202/مصر-وفدان-من-فتح-وحماس-في-القاهرة-لسرعة-التوصل-لتفاهم-مشترك-حول-وقف-إطلاق-النار-وإدارة-قطاع-غزة-1095414083.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس الوزراء القطري: مكتب حماس بالدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي

19:14 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
 رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
صرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، اليوم الأربعاء، بأن مكتب حركة "حماس" الفلسطينية بالعاصمة القطرية الدوحة أنشئ للتفاوض بطلب أمريكي إسرائيلي، لافتا إلى أن هذا المكتب أبرمت عبره اتفاقات لوقف النار منذ 2014.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن رئيس الوزراء القطري قوله بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار بغزة مع وصوله للسلطة.
وأعرب ابن عبد الرحمن عن تفاؤله الحذر بشأن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة الضغط على كل الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
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أمس, 18:46 GMT
وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية، أن وفدا إسرائيليا سيتوجه غدا الخميس إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة بشأن صفقة في قطاع غزة.
وقالت مصادر مقربة من الوفد الإسرائيلي، إن حركة "حماس" الفلسطينية ما تزال تصر على مطلبها بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن التهدئة في قطاع غزة.
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مصر: وفدان من "فتح" و"حماس" في القاهرة لسرعة التوصل لتفاهم مشترك حول وقف إطلاق النار وإدارة قطاع غزة
2 ديسمبر, 14:47 GMT
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نقاشات مكثفة أجرتها القاهرة مع حركتي فتح وحماس، إذ تهدف الوساطة المصرية إلى التوصل لاتفاق يضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ويضع أسسا لمرحلة جديدة في القطاع.
ووفقًا للقناة الـ 13، ستركز المباحثات على التفاصيل الدقيقة لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، بما في ذلك إدارة الأيام الأولى للتهدئة، في حين تطالب إسرائيل بمعلومات حول أسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى حركة حماس، وهو ملف يحمل أهمية قصوى للحكومة الإسرائيلية.
وتشير التقديرات المصرية، التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إلى وجود فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق خلال وقت قريب، ويُعتقد أن هذا الاتفاق قد يتم إنجازه قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة من الرئيس الحالي جو بايدن إلى دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني المقبل.
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