https://sarabic.ae/20241204/وفد-إسرائيلي-يتوجه-إلى-القاهرة-لبحث-مبادرة-مصرية-جديدة-بشأن-غزة-1095478335.html

وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة بشأن غزة

وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة بشأن غزة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إعلامية، أن وفدا إسرائيليا سيتوجه غدا الخميس إلى القاهرة لبحث مبادرة مصرية جديدة بشأن صفقة في قطاع غزة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T13:19+0000

2024-12-04T13:19+0000

2024-12-04T13:19+0000

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وذكر موقع "سكاي نيوز عربية" نقلا عن مصادر مقربة من الوفد الإسرائيلي، أن "حماس" ما تزال تصر على مطلبها بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي التام من القطاع.وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن وفدا إسرائيليا سيصل إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بشأن التهدئة في قطاع غزة.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نقاشات مكثفة أجرتها القاهرة مع حركتي فتح وحماس، إذ تهدف الوساطة المصرية إلى التوصل لاتفاق يضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار، ويضع أسسا لمرحلة جديدة في القطاع. ووفقًا للقناة الـ 13، ستركز المباحثات على التفاصيل الدقيقة لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، بما في ذلك إدارة الأيام الأولى للتهدئة، في حين تطالب إسرائيل بمعلومات حول أسماء المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى حركة حماس، وهو ملف يحمل أهمية قصوى للحكومة الإسرائيلية.وتشير التقديرات المصرية، التي نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إلى وجود فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق خلال وقت قريب، ويُعتقد أن هذا الاتفاق قد يتم إنجازه قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة من الرئيس الحالي جو بايدن إلى دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني المقبل. ويتضمن الاتفاق المقترح وقفا مؤقتا لإطلاق النار في قطاع غزة، يتم خلاله تنفيذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الأطراف، وتشمل هذه الخطوات إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين، إلى جانب تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

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https://sarabic.ae/20241202/حماس-تعلن-مقتل-33-أسيرا-إسرائيليا-في-غزة-وفقدان-آثار-بعضهم-1095421682.html

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إسرائيل, مصر, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار