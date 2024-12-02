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https://sarabic.ae/20241202/حماس-تعلن-مقتل-33-أسيرا-إسرائيليا-في-غزة-وفقدان-آثار-بعضهم-1095421682.html
"حماس" تعلن مقتل 33 أسيرا إسرائيليا في غزة وفقدان آثار بعضهم
"حماس" تعلن مقتل 33 أسيرا إسرائيليا في غزة وفقدان آثار بعضهم
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن "33 أسيرا قُتلوا خلال الحرب المستمرة" منذ نحو 14 شهرا على قطاع غزة. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T18:54+0000
2024-12-02T18:54+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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ونشرت "حماسط، تسجيلا مصورا، قالت إنه "يتضمن تفاصيل عن توقيت وكيفية مقتل الرهائن"، ملقية باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما آل إليه مصيرهم.وأضافت أن "هناك رهائن آخرين فقدوا"، موجهة الحديث إلى إسرائيل: "باستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد. افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان".وكانت حركة حماس، قد جددت رفضها لأية تفاهمات مع إسرائيل تتعلق بصفقة تبادل أسرى ومختطفين قبل وقف الحرب على قطاع غزة.وقال القيادي في حركة حماس بالخارج، سامي أبو زهري، في بيان يوم أمس الأحد، إن "وقف العدوان وإنهائه يمثل لنا الأولوية القصوى، ولن نقبل بأية تفاهمات لا تؤدي إلى إنهاء معاناة أبناء شعبنا، وضمان إعادتهم إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار الكامل لكل مرافق الحياة".وأضاف أن "الاحتلال يتوهم أنه عبر ارتكابه المزيد من المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري قادر على تحقيق أهدافه العدوانية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 44 ألف قتيل و104 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20241202/مصر-وفدان-من-فتح-وحماس-في-القاهرة-لسرعة-التوصل-لتفاهم-مشترك-حول-وقف-إطلاق-النار-وإدارة-قطاع-غزة-1095414083.html
https://sarabic.ae/20241127/مباركا-لـحزب-الله-مسؤول-في-حماس-لـسبوتنيك-لن-نخرج-عن-أي-اتفاق-يضمن-استقرار-لبنان-1095241003.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حماس" تعلن مقتل 33 أسيرا إسرائيليا في غزة وفقدان آثار بعضهم

18:54 GMT 02.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن "33 أسيرا قُتلوا خلال الحرب المستمرة" منذ نحو 14 شهرا على قطاع غزة.
ونشرت "حماسط، تسجيلا مصورا، قالت إنه "يتضمن تفاصيل عن توقيت وكيفية مقتل الرهائن"، ملقية باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما آل إليه مصيرهم.
وأضافت أن "هناك رهائن آخرين فقدوا"، موجهة الحديث إلى إسرائيل: "باستمرار حربكم المجنونة قد تفقدون أسراكم إلى الأبد. افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان".
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وكانت حركة حماس، قد جددت رفضها لأية تفاهمات مع إسرائيل تتعلق بصفقة تبادل أسرى ومختطفين قبل وقف الحرب على قطاع غزة.
وقال القيادي في حركة حماس بالخارج، سامي أبو زهري، في بيان يوم أمس الأحد، إن "وقف العدوان وإنهائه يمثل لنا الأولوية القصوى، ولن نقبل بأية تفاهمات لا تؤدي إلى إنهاء معاناة أبناء شعبنا، وضمان إعادتهم إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار الكامل لكل مرافق الحياة".
وأضاف أن "الاحتلال يتوهم أنه عبر ارتكابه المزيد من المجازر الوحشية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري قادر على تحقيق أهدافه العدوانية".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 44 ألف قتيل و104 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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