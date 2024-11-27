https://sarabic.ae/20241127/مباركا-لـحزب-الله-مسؤول-في-حماس-لـسبوتنيك-لن-نخرج-عن-أي-اتفاق-يضمن-استقرار-لبنان-1095241003.html
مباركا لـ"حزب الله".. مسؤول في "حماس" لـ"سبوتنيك": لن نخرج عن أي اتفاق يضمن استقرار لبنان
مباركا لـ"حزب الله".. مسؤول في "حماس" لـ"سبوتنيك": لن نخرج عن أي اتفاق يضمن استقرار لبنان
سبوتنيك عربي
بارك وليد الكيلاني، المسؤول الإعلامي لدى حركة حماس الفلسطينية في لبنان، "النصر الذي حققه "حزب الله" في لبنان"، معتبراً أن "موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار... 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T11:20+0000
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وقال الكيلاني لوكالة "سبوتنيك": "حركة حماس غير منزعجة من وقف الحرب في لبنان، خصوصا أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس خاضت أربعة حروب مع إسرائيل في غزة وكانت لوحدها، ولم يكن هناك جبهة إسناد أو وحدة ساحات".وشدد على أن "حماس لن تخرج عن أي اتفاق يضمن استقرار لبنان، وهي تنسق مع "حزب الله" للحفاظ على أمن واستقرار لبنان".وعن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، أكد أن "ما حصل من اتفاقية سيضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الشارع الإسرائيلي، وهو بدوره سيدفع لإعادة التفاوض مع حركة حماس الثابتة على شروطها".ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.وشهد طريق بيروت الجنوبي حركة سير نشطة بسبب عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم بعد سريان وقف إطلاق النار في الرابعة صباحا من فجر اليوم الأربعاء.ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، جميع اللبنانيين الذين غادروا البلاد جراء الحرب إلى "سوريا والعراق وكل الدول الشقيقة للعودة إلى وطنهم"، قائلا: "أدعو جميع اللبنانيين إلى العودة إلى أرضهم حتى لو كانت ركاما"، مؤكدًا أن الأولوية للحفاظ على وحدة لبنان وبناء مؤسساته الدستورية.
https://sarabic.ae/20241127/وزير-الدفاع-اللبناني-الجيش-سيجند-6-آلاف-متطوع-لإرسالهم-إلى-الحدود-مع-إسرائيل--1095240278.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, العالم العربي
مباركا لـ"حزب الله".. مسؤول في "حماس" لـ"سبوتنيك": لن نخرج عن أي اتفاق يضمن استقرار لبنان
حصري
بارك وليد الكيلاني، المسؤول الإعلامي لدى حركة حماس الفلسطينية في لبنان، "النصر الذي حققه "حزب الله" في لبنان"، معتبراً أن "موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار جاء مدفوعاً بالنصر الميداني للمقاومة اللبنانية، وخصوصا بعدما استطاع عناصر الحزب إطلاق نهار، الأحد الماضي، أكثر من 300 صاروخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال الكيلاني لوكالة "سبوتنيك": "حركة حماس غير منزعجة من وقف الحرب في لبنان، خصوصا أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس خاضت أربعة حروب مع إسرائيل في غزة وكانت لوحدها، ولم يكن هناك جبهة إسناد أو وحدة ساحات".
وأبدى الكيلاني خشيته من عودة الحرب لأن "إسرائيل لم تسمح بعد للمستوطنين بالعودة إلى مستوطناتهم في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد على أن "حماس لن تخرج عن أي اتفاق يضمن استقرار لبنان، وهي تنسق مع "حزب الله" للحفاظ على أمن واستقرار لبنان".
وعن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، أكد أن "ما حصل من اتفاقية سيضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الشارع الإسرائيلي، وهو بدوره سيدفع لإعادة التفاوض مع حركة حماس الثابتة على شروطها".
ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.
وشهد طريق بيروت الجنوبي حركة سير نشطة بسبب عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم بعد سريان وقف إطلاق النار في الرابعة صباحا من فجر اليوم الأربعاء.
وعبّر النازحون اللبنانيون لـ"سبوتنيك"، عن فرحتهم بالعودة لمنازلهم وعن "الانتصار الكبير الذي تم تحقيقه"، على حد تعبيرهم.
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، جميع اللبنانيين الذين غادروا
البلاد جراء الحرب إلى "سوريا والعراق وكل الدول الشقيقة للعودة إلى وطنهم"، قائلا: "أدعو جميع اللبنانيين إلى العودة إلى أرضهم حتى لو كانت ركاما"، مؤكدًا أن الأولوية للحفاظ على وحدة لبنان وبناء مؤسساته الدستورية.