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"سبوتنيك" ترصد عودة أهالي الجنوب اللبناني إلى بلداتهم وقراهم
"سبوتنيك" ترصد عودة أهالي الجنوب اللبناني إلى بلداتهم وقراهم
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك"، لحظات عبور سيارات النازحين اللبنانيين باتجاه قراهم جنوبي البلاد، عبر مدخل مدينة صيدا الشمالي. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T06:52+0000
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وشهد طريق بيروت الجنوبي حركة سير نشطة بسبب عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم بعد سريان وقف إطلاق النار في الرابعة صباحا من فجر اليوم الأربعاء.وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم، التي تركوها في الأشهر والأسابيع الماضية جراء المواجهات التي دارت بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.وذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومته
https://sarabic.ae/20241127/وقف-إطلاق-النار-يدخل-حيز-التنفيذ-جنوب-لبنان-والجيش-الإسرائيلي-يحذر-النازحين-1095230328.html
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لبنان, العالم العربي, حصري
لبنان, العالم العربي, حصري

"سبوتنيك" ترصد عودة أهالي الجنوب اللبناني إلى بلداتهم وقراهم

06:52 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 07:00 GMT 27.11.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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رصدت عدسة "سبوتنيك"، لحظات عبور سيارات النازحين اللبنانيين باتجاه قراهم جنوبي البلاد، عبر مدخل مدينة صيدا الشمالي.
وشهد طريق بيروت الجنوبي حركة سير نشطة بسبب عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم بعد سريان وقف إطلاق النار في الرابعة صباحا من فجر اليوم الأربعاء.

وعبّر النازحون اللبنانيون لـ"سبوتنيك"، عن فرحتهم بالعودة لمنازلهم وعن "الانتصار الكبير الذي تم تحقيقه"، على حد تعبيرهم.

وتوافد سكان جنوب لبنان إلى قراهم وبلداتهم، التي تركوها في الأشهر والأسابيع الماضية جراء المواجهات التي دارت بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وكانت حركة السيارات كثيفة رغم تحذير الجيش الإسرائيلي لهم بعدم العودة.
عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوبي لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين
03:22 GMT

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالاتفاق.
إيران: نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ونؤكد دعمنا لحكومته وشعبه ومقاومته
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