https://sarabic.ae/20241127/وقف-إطلاق-النار-يدخل-حيز-التنفيذ-جنوب-لبنان-والجيش-الإسرائيلي-يحذر-النازحين-1095230328.html
وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين
وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين
سبوتنيك عربي
دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T03:22+0000
2024-11-27T03:22+0000
2024-11-27T05:02+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093535547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_541c156dd96cd8544cbc788a4d8a2deb.jpg
وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.وذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالقرار.
https://sarabic.ae/20241126/الأمم-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يرحبان-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095229765.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093535547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f55387353fc821b8e118f8cd1eb72498.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين
03:22 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 27.11.2024)
دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
وذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالقرار.