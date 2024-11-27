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وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين
وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين
سبوتنيك عربي
دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T03:22+0000
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وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.وذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالقرار.
https://sarabic.ae/20241126/الأمم-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يرحبان-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095229765.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى

وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يحذر النازحين

03:22 GMT 27.11.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 27.11.2024)
© AP Photo / Bilal Husseinمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمناطق جنوب بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية.
وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان
أمس, 22:52 GMT
وذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لبيروت، ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالقرار.
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