https://sarabic.ae/20241126/الأمم-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-يرحبان-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095229765.html

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرحبان بوقف إطلاق النار في لبنان

سبوتنيك عربي

رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي يقتضي وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل، والذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T22:52+0000

2024-11-26T22:52+0000

2024-11-26T22:52+0000

لبنان

أخبار لبنان

منظمة الأمم المتحدة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103557/50/1035575001_0:0:2557:1438_1920x0_80_0_0_68fdeed99e4a4d6eebf925d58100641b.jpg

موسكو – سبوتنيك. وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جنين هينيس-بلاسخارت في بيان لها: "يُمثّل هذا الاتفاق نقطة انطلاق لعمليّة دقيقة تتأسس على التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، بما يستعيد الأمان والأمن الذي يستحقّه المدنيون على جانبي الخط الأزرق. ومع ذلك، يتطلّب ضمان استدامة هذا الاتفاق عملاً جاداً والتزاماً كاملاً وثابتاً من كلا الطرفين".وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الأمين العام يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. ويأمل أن يضع هذا الاتفاق حدًا للعنف والدمار والمعاناة التي يعاني منها شعبا البلدين. ويحث الأمين العام الطرفين على احترام جميع التزاماتهما بموجب هذا الاتفاق وتنفيذها بسرعة، كما يحثهما على اتخاذ خطوات فورية نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)".وأضاف البيان، أن "منسقة الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، يقفان على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ هذا الاتفاق، بما يتماشى مع ولاياتهما".من جانبه، قال أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 أمر لا غنى عنه كما أكرر دعوتي للقادة اللبنانيين إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية من خلال انتخاب رئيس. إن اللبنانيين لهم الحق في استعادة سيادتهم الكاملة على شؤون البلاد، دون أي تدخل خارجي".وذكر رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل و في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "وقف إطلاق النار في لبنان يشكل خطوة ضرورية نحو تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن "التنفيذ السريع لهذا القرار لابد وأن يضمن سلامة المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين"، مضيفًا أن "التنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 أمر ضروري".ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بالاتفاق، قائلة في بيان على حسابها بموقع "إكس": "إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله خبر مشجع للغاية أولاً وقبل كل شيء للشعبين اللبناني والإسرائيلي المتضررين من القتال".وأضافت: "سوف تتاح للبنان فرصة تعزيز الأمن والاستقرار الداخليين بفضل تراجع نفوذ حزب الله".من جانب آخر، جاء في بيان أمريكي فرنسي مشترك، أنه "بعد أسابيع عديدة من المشاركة الدبلوماسية المكثفة، أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق النار بين بلديهما. سيمثل إعلان اليوم نهاية القتال في لبنان وحماية إسرائيل من التهديد الذي يشكله حزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تعمل من لبنان. كما سيخلق الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء الدائم والعودة الآمنة لسكان جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم".وأضاف البيان: "ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب وإنفاذه بالكامل. ويظل البلدان ملتزمين بضمان عدم تسبب هذا الصراع في دورة جديدة من العنف. كما تلتزم الولايات المتحدة وفرنسا بلعب دور قيادي في دعم الجهود الدولية لبناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في كلمة مصورة أن "الكابينيت" يعتزم المصادقة خلال جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، تم التوصل إليه بوساطة أمريكية فرنسية.وقال نتنياهو إن "إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان تحقيقًا لثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها التركيز على التهديد الإيراني، ثانيًا، إعادة تنشيط القوات، وأخيرًا، فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان وعزل حركة حماس".وتابع "نحن نحتفظ بحرية العمل بالكامل، إذا قام حزب الله بتسليح نفسه سنهاجم، وإذا بنى بنية تحتية بالقرب من الحدود سنهاجم".وأوضح أن "حزب الله اختار مهاجمتنا في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. مضى عام، لكنه لم يعد نفس حزب الله الذي كانه قبل عام. أعدناه عقودًا إلى الوراء. اغتلنا (الأمين العام السابق لحزب الله) حسن نصر الله.. وقضينا على كبار قيادات التنظيم، ودمرنا معظم صواريخه وقذائفه".وقال نتنياهو "أسمع الادعاءات بأننا إذا دخلنا في وقف إطلاق النار، فلن نتمكن من الهجوم أو استئناف الحرب. أذكركم بأن هذا ما قيل عندما أعلنا وقف إطلاق النار في غزة لتحرير الرهائن. قالوا إننا لن نستأنف القتال، لكننا استأنفنا القتال، وبقوة كبيرة".وشدد على أن إسرائيل ستواصل القضاء على حماس، وتستعيد جميع الرهائن، لضمان ألا تشكل غزة تهديدًا آخر لإسرائيل، وأنها ستعمل على إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، مؤكدًا "لن تنتهي الحرب حتى نحقق جميع أهدافها".وواصل حديثه قائلًا "حققنا إنجازات ضخمة على سبع جبهات. أولًا، رأس الأخطبوط - إيران، حيث دمرنا أجزاء كبيرة من الدفاعات الجوية لديها وقدرتها على إنتاج الصواريخ، ودمرنا مكون رئيسي في برنامجها النووي. أنا مصمم على القيام بكل ما هو ضروري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".وأضاف "هذا التهديد كان دائما في صدارة أولوياتي، واليوم أكثر من أي وقت مضى، مع سماع التصريحات المتكررة لقادة إيران بشأن نيتهم الحصول على سلاح نووي. بالنسبة لي، إزالة هذا التهديد هو المهمة الأهم لضمان وجود ومستقبل دولة إسرائيل".واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه في غزة نجح الجيش الإسرائيلي في تفكيك كتائب حركة "حماس" الفلسطينية، والقضاء على 20 ألف من عناصرها، مضيفًا "أعدنا 154 من الرهائن، ونحن ملتزمون بإعادة جميع الرهائن المتبقين، البالغ عددهم 101، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا، وإنهاء معاناة عائلاتهم. نحن ملتزمون أيضًا باستكمال القضاء على حماس".واختتم حديثه قائلاً: "في العام الماضي، تغير الشرق الأوسط بشكل جذري. واجهنا هجومًا على سبع جبهات ورددنا بقوة. نحن نعيد تشكيل المنطقة بفضل جنودنا وصمودكم، وإدارة حازمة وذكية للحرب. قلت مرارًا: الاتفاق الجيد هو الاتفاق الذي يتم فرضه. وسنفرضه. سنرسخ الأمن، وننمي الشمال، وسنواصل حتى النصر".وعلّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في بيان قائلا إن "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لا يحقق أهداف الحرب بإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم بأمان، هذا ليس وقفا لإطلاق النار بل العودة إلى مفهوم الصمت مقابل الصمت، يجب أن يكون لدينا حزاما أمنيا خاص بنا"، مضيفا "الاتفاق خطأ تاريخي".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت "لا معنى في الشرق الأوسط للتصريحات ولا للكلمات ولا حتى الاتفاقيات. ما سيحدد مستقبل الشمال وأمن السكان هناك شيء واحد فقط وهو إصرار الحكومة الإسرائيلية على ضرب حزب الله بقوة عند كل محاولة لخرق الاتفاق من قبل حزب الله".

https://sarabic.ae/20241126/بايدن-حكومتا-إسرائيل-ولبنان-تقبلان-الاقتراح-الأمريكي-لوقف-إطلاق-النار-1095228576.html

https://sarabic.ae/20241126/إعلام-إسرائيلي-يكشف-موعد-تنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-1095227725.html

لبنان

أخبار لبنان

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, منظمة الأمم المتحدة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, إسرائيل