عربي
نتنياهو يعلن موافقة الكابينت الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241126/نتنياهو-ضربنا-رأس-الأفعى-إيران-وهاجمنا-قدراتها-الدفاعية---عاجل-1095225410.html
نتنياهو يعلن موافقة الكابينت الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
نتنياهو يعلن موافقة الكابينت الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل حققت إنجازات في 7 جبهات خلال فترة الحرب، وضربنا رأس الأفعى إيران وهاجمنا قدراتها... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T18:18+0000
2024-11-26T18:37+0000
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/11/1087066804_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_81cbb0b9036c4306c796e25265850398.jpg
وأضاف في كلمة له: "أعدنا 154 مختطفا ولا زال هناك 101 مختطف في قطاع غزة، ونجحنا في تفكيك كتائب حركة "حماس" الفلسطينية، وقتل الآلاف من عناصرها"، وفقا لبيان من مكتب نتنياهو.وأوضح أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، سنوجه التركيز على إيران وإعادة تأهيل قواتنا، والتسلح وفصل الجبهات، وإبعاد "حماس".وقال: "لقد دمرنا أجزاء كبيرة من قدرة إيران على إنتاج الدفاع الجوي والصواريخ، ودمرنا جزءا كبيرا من برنامجها النووي، وأنا مصمم على القيام بكل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وهذا التهديد يحتل دائما صدارة ذهني، ويزداد صدقا اليوم، عندما تسمعون التصريحات المتكررة لزعماء إيران حول اعتزامهم التسلح بالأسلحة النووية، بالنسبة لي، إن إزالة هذا التهديد هي المهمة الأهم لضمان وجود ومستقبل دولة إسرائيل".وشدد على التزام إسرائيل "باستكمال القضاء على "حماس" في الضفة الغربية".وقال: "سنكمل القضاء على "حماس"، وسنعيد جميع المختطفين لدينا، وسنضمن أن قطاع غزة لن يشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وسنعيد سكان الشمال سالمين إلى منازلهم".وأكد نتنياهو على "احتفاظ إسرائيل بحرية العمل ضد أي تحرك هجومي من الجانب اللبناني".وأكد أن "حزب الله" لم يعد بنفس القوة السابقة، وقضينا على كل قادته ومعظم بنيته التحتية، وأعدنا "حزب الله" عقودا إلى الوراء".وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.وكشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.وذكرت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر، أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاق، ما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".
https://sarabic.ae/20241126/رئيس-الأركان-الإيراني-نخطط-لرد-يفوق-الخيال-على-إسرائيل-1095215573.html
https://sarabic.ae/20241126/مع-احتمالية-قرب-وقف-إطلاق-النار-أرقام-عن-تكلفة-الحرب-على-لبنان-وإسرائيل-1095221223.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/11/1087066804_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a42fc03bf33a64609ca82178fb0a4584.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, إيران
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, إيران

نتنياهو يعلن موافقة الكابينت الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

18:18 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 18:37 GMT 26.11.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل حققت إنجازات في 7 جبهات خلال فترة الحرب، وضربنا رأس الأفعى إيران وهاجمنا قدراتها الدفاعية".
وأضاف في كلمة له: "أعدنا 154 مختطفا ولا زال هناك 101 مختطف في قطاع غزة، ونجحنا في تفكيك كتائب حركة "حماس" الفلسطينية، وقتل الآلاف من عناصرها"، وفقا لبيان من مكتب نتنياهو.
وأوضح أنه "بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، سنوجه التركيز على إيران وإعادة تأهيل قواتنا، والتسلح وفصل الجبهات، وإبعاد "حماس".
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيل
14:32 GMT
وقال: "لقد دمرنا أجزاء كبيرة من قدرة إيران على إنتاج الدفاع الجوي والصواريخ، ودمرنا جزءا كبيرا من برنامجها النووي، وأنا مصمم على القيام بكل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وهذا التهديد يحتل دائما صدارة ذهني، ويزداد صدقا اليوم، عندما تسمعون التصريحات المتكررة لزعماء إيران حول اعتزامهم التسلح بالأسلحة النووية، بالنسبة لي، إن إزالة هذا التهديد هي المهمة الأهم لضمان وجود ومستقبل دولة إسرائيل".
وشدد على التزام إسرائيل "باستكمال القضاء على "حماس" في الضفة الغربية".
وقال: "سنكمل القضاء على "حماس"، وسنعيد جميع المختطفين لدينا، وسنضمن أن قطاع غزة لن يشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، وسنعيد سكان الشمال سالمين إلى منازلهم".
وأكد نتنياهو على "احتفاظ إسرائيل بحرية العمل ضد أي تحرك هجومي من الجانب اللبناني".
وتابع: "نواصل التصدي لمخاطر المسيرات في سوريا، والرئيس السوري، بشار الأسد، يجب أن يعلم أنه يلعب بالنار".
وأكد أن "حزب الله" لم يعد بنفس القوة السابقة، وقضينا على كل قادته ومعظم بنيته التحتية، وأعدنا "حزب الله" عقودا إلى الوراء".
وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "إسرائيل سترد بقوة على أي محاولة من حزب الله لإعادة التسلح".
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
مع احتمالية قرب وقف إطلاق النار... أرقام عن تكلفة الحرب على لبنان وإسرائيل
17:18 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المتوقع أن يعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأربعاء.
وكشف مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن "التسوية بين لبنان وإسرائيل، تم إنجازها"، مرجحا أن يعلن عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، يوم غد الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، نقلا عن مصادر، أن انتهاك أي بند من بنود الاتفاق مع أحد الأطراف قد يعتبر بمثابة انهيار للاتفاق، ما قد يؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية.
وكشف مصدر سياسي لبناني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، غادر لبنان مع مسودة اتفاق كاملة"، واعتبر أن "الكرة الآن بالملعب الإسرائيلي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала